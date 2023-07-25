الظفرة يعلن تعيين أيمن الرمادي مديرا فنيا

أعلن نادي الظفرة الإماراتي تعيين أيمن الرمادي مديرا فنيا للفريق بداء من الموسم المقبل 2023-24.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من تتويجه بلقب كأس الرابطة مع سيراميكا كليوباترا الذي استمرت معه مهمته لأقل من أسبوع واحد.

وأشار بيان النادي أن المدرب باشر عمله مساء أمس الإثنين 24 يوليو خلال التجمع على إستاد حمدان بن زايد آل نهيان بمدينة زايد بمنطقة الظفرة.

ويعود الرمادي لتولي مهمة الظفرة بعدما درّب الفريق من قبل موسم 2007-08، وحينها قاد الفريق للتأهل لدوري المحترفين الإماراتي.

وقاد الرمادي سيراميكا كليوباترا للتويج بكأس الرابطة المصرية بعد الفوز على المصري بأربعة أهداف مقابل هدف.

وتولى الرمادي تدريب سيراميكا في مباراة واحدة بعد أن قضى معظم الموسم مع أسوان.

وقال الرمادي عبر إذاعة أون سبورت إف إم في وقت سابق: "لدي ارتباط معين مع أحد الأندية في الإمارات يجب أن أنهيه قبل بداية أغسطس ولا أعرف طريقي حتى الآن".

وأتم "من الممكن أن أدفع الشرط الجزائي ولكن أنا ملتزم بكلمة ولن أرحل سوى بموافقة المسؤولين".

مسيرة الرمادي في الإمارات استمرت بدءا من عام 1999 ولمدة تقارب الـ 20 عاما وبدأ في الدرجة الأولى في 2008، وفي 2019 حل ثانيا في جائزة أفضل مدرب بدوري المحترفين الإماراتي.

وتخصص المدرب المصري في الصعود بالفرق إلى الدوري الإماراتي الممتاز إذ فعلها 7 مرات، منها 3 مرات مع دبي، ومرة مع الظفرة والشارقة واتحاد كلباء وعجمان.

كما وصل مع دبي لربع نهائي كأس الإمارات لأول مرة في تاريخه، وساهم في بقاء الظفرة بالدوري الممتاز عام 2008.

وقاد فريق عجمان 5 مواسم متتالية حتى رحيله في موسم 2020-2021، وفي موسم 2018-19 قاد الفريق لحصد 37 نقطة كأكثر عدد من النقاط جمعه الفريق في دوري المحترفين.