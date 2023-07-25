حارس أوروا ريدز يرفض الانتقال إلى مانشستر يونايتد بسبب الأولمبياد
الثلاثاء، 25 يوليه 2023 - 19:03
كتب : FilGoal
رفض زيون سوزوكي حارس مرمى أوروا ريدز ومنتخب اليابان الأولمبي الانتقال إلى مانشستر يونايتد خلال الصيف الجاري.
زيون سوزوكي
النادي : أوراوا ريدز
وأوضح موقع " Sponichi Annex" الياباني أن اللاعب رغم موافقته المبدئية على العرض لكنه يرغب في التركيز مع فريقه من أجل المشاركة في أولمبياد باريس 2024.
ويرغب الحارس صاحب الـ20 عاما في التواجد بشكل أساسي في الأولمبياد أما تواجده في يونايتد كخيار ثان فهو يعتقد أنه سيضعف من موقفه في التواجد في الأولمبياد.
وكان مانشستر يونايتد خلال الصيف الجاري ضم أندري أونانا حارس مرمى إنتر ميلان.
جاء ذلك بعد رحيل ديفيد دي خيا عن النادي بعد 12 عاما قضاهم رفقته.
وضم مانشستر يونايتد في الانتقالات الصيفية الجارية إلى جانب أونانا، ماسون ماونت من صفوف تشيلسي.
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