مران الأهلي - إراحة عناصر الفريق الأول استعدادا لمواجهة المصري

الثلاثاء، 25 يوليه 2023 - 18:51

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

شهد مران الأهلي مشاركة 4 لاعبين من الفريق الأول استعدادا للقاء المصري الأخير في الموسم من الدوري المصري.

ويلتقي الأهلي والمصري غدا في الثامنة والنصف مساءً على استاد برج العرب في لقاء مؤجل من الجولة 30.

وقرر مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي إراحة كل اللاعبين الكبار باستثناء علي لطفي ورامي ربيعة وطاهر محمد طاهر وأحمد قندوسي.

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وتواجد محمد الضاوي وأحمد نبيل "كوكا" وشهد أيضا تصعيد عناصر من قطاع الناشئين.

وخسر الأهلي مباراته الأخيرة ضد بيراميدز بثلاثية دون رد في لقاء مؤجل من الجولة 28 من الدوري.

فيما عاد المصري من خسارة كبيرة ضد سيراميكا كليوباترا بنتيجة 4-1 في نهائي كأس الرابطة المصرية.

وحقق الأهلي لقب الدوري للمرة الـ 43 في تاريخه ويتصدر الترتيب برصيد 82 نقطة.

فيما يحتل المصري المركز الخامس برصيد 47 نقطة.

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