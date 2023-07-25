جوارديولا: سنختار قائد سيتي الجديد بهذه الطريقة

الثلاثاء، 25 يوليه 2023 - 16:55

كتب : FilGoal

احتفالات مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا

تحدث بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن كيفية اختيار قائد جديد لفريقه في الموسم المقبل بعد رحيل إلكاي جوندوجان هذا الصيف.

وترك جوندوجان سيتي للانضمام إلى برشلونة بعد 7 سنوات في ملعب الاتحاد.

وقال بيب في تصريحات نشرها موقع ناديه: "سأتحدث مع قادة الفريق الـ4، كيفن دي بروين وكايل ووكر وروبن دياش ورودريجو، لتحديد موعد لتصويت الفريق من أجل اختيار قائد جديد".

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وأضاف "على الأرجح سيكون التصويت بعد العودة من الجولة الآسيوية إلى مانشستر، لذلك ربما يكون يوم 31 يوليو، عندما يكون الفريق كاملا".

وأوضح "سأتحدث مع قادة الفريق، وبعدها سنقرر من سيكون قائد مانشستر سيتي".

كما عبر جوارديولا عن تقديره لجهود جوندوجان طوال السنوات الـ7 التي قضاها في صفوف الفريق.

وأكمل "ليس لدي كلمات لوصف تقديري له، أتمنى له الأفضل في حياته".

وتابع المدرب الإسباني "برشلونة نجح في ضم لاعب مذهل، ولكن هذه هي الحياة، الجميع لديه تحديات عائلية مختلفة".

وأتم "حاولنا إقناعه بالبقاء ولكن لم نتمكن من ذلك، نتمنى له الأفضل".

جوندوجان الذي رفع ثلاثية الدوري وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا انتقل إلى البلوجرانا في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الفريق السماوي.

بيب جوارديولا إلكاي جوندوجان مانشستر سيتي
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