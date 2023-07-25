تين هاج يوضح موقف يونايتد حول ملف المهاجم الجديد

ألمح إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد إلى أن ناديه يسعى لضم مهاجم جديد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال تين هاج عن إمكانية ضم مهاجم جديد هذا الصيف: "نحن نحرز تقدما في هذا الملف، لكنكم تعرفون كيف تسير الأمور".

وأضاف في تصريحات نشرها موقع ناديه "عندما نتعاقد مع مهاجم جديد، سنخبر وسائل الإعلام".

كان يونايتد قد أعلن يوم الثلاثاء انتقال مهاجمه أنتوني إيلانجا إلى صفوف نوتنجهام فورست.

فيما أعرب المدرب الهولندي عن أمله في أن يبتعد أنتوني مارسيال عن الإصابات هذا الموسم.

لم يشارك الدولي الفرنسي في مباريات الشياطين الحمر التحضيرية للموسم الجديد حتى الآن، لأنه كان يتعافى من إصابة في العضلة الضامة تعرض لها خلال نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يونيو الماضي.

وأوضح مدرب أياكس السابق "لقد شارك مارسيال في تدريبات الفريق أخيرا. وهذه أنباء جيدة".

وعند سؤاله عما إذا كان مارسيال ضمن خططه للموسم الجديد، رد تين هاج قائلا "نحن بحاجة إلى فريق جيد ومارسيال لاعب كرة قدم رائع ولذا فهو سيساعدنا".

وأتم "لقد سجل أهدافا كثيرة في مسيرته كما يجيد الضغط والاستحواذ والاحتفاظ بالكرة. ودعونا نأمل أن يكون لائقا لأطول وقت ممكن".

وترك مارسيال انطباعا إيجابيا لدى تين هاج خلال جولة الإعداد للموسم الماضي، لكنه عانى من الإصابات على مدار الموسم، إذ شارك في 29 مباراة وسجل 9 أهداف.

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