تعرف على قرعة الدور التمهيدي الأول والثاني لكأس الكونفدرالية الإفريقية بالكامل

الثلاثاء، 25 يوليه 2023 - 15:18

كتب : FilGoal

كأس الكونفدرالية

أقيمت اليوم قرعة الأدوار التمهيدية لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وخلال القرعة تم تحديد مواجهات الدور التمهيدي الأول والدور الثاني.

وتحدد خلال القرعة المنافس المحتمل للزمالك وفيوتشر.

أخبار متعلقة:
الكونفدرالية - فيوتشر يواجه الفائز من سينجيدا التنزاني وكوجينجا من زنزبار رئيس بايرن: انضمام هاري كين لنا سيرفع شأن الدوري الألماني ككل الكونفدرالية - الزمالك يواجه الفائز من أرتا سولار الجيبوتي وهورسيد الصومالي تعرف على قرعة الدور الأول والثاني لدوري أبطال إفريقيا بالكامل

وكما انفرد FilGoal.com قرر كاف إعفاء جميع الفرق المصرية من المشاركة في الدور التمهيدي الأول.

وسيلعب الزمالك في الدور التمهيدي الثاني مع الفائز من أرتا سولار الجيبوتي ضد هورسيد الصومالي.

وينتظر فيوتشر الفائز من سينجيدا يونايتد التنزاني وجيشي لا كوجينجا من زنزبار.

وجاءت قرعة الأدوار التمهيدي الأول والثاني بالكامل كالتالي.

الفائز من المباراة الأولى سيلتقي في الدور التمهيدي الثاني ضد الفريق الذي يليه

بينديل إنشورانس × أوليمبي الشلف - نهضة بركان.

المغرب الفاسي × لوتو البنيني - اتحاد العاصمة.

كاسا سبورتس السنغالي × إتوال فيلانتي واجادوجو - ريفرز يونايتد.

أرتا سولار الجيبوتي × هورسيد الصومالي - الزمالك.

سيجيندا بيج × جيشي لا كوجينجا - فيوتشر.

باهير دار كينيما × عزام - الإفريقي.

أولمبيك الباجي × أبو سليم - كامبالا سيتي.

كاكامينجا × الهلال - رايون سبور.

سيكوكون يونايتد × يانج بافالوز - سانت لوا لوبوبو.

كانو سبور × مايسترو يونايتد - سان لوبوبو.

مابوتو × بيل لوميير - ساجرادا.

جابورون يونايتد × إلجيكو بلاس - سوبر سبورت.

أمي دوان × سوار - أسكو دي كارا × أمادو ديالو.

مايلو × دريم - دوان × كالون.

واتانجا × استاد مالي - حي العرب × آجل نوار.

هيدوب × مريخ جوبا - لوبيتو × لا باس.

وتقام مباريات ذهاب الدور التمهيدي الأول في أحد أيام 18 أو 19 أو 20 أغسطس، بينما تقام مباريات الإياب في أحد أيام 25 أو 26 أو 27 من نفس الشهر.

بينما تقام مباريات الذهاب في الدور التمهيدي الثاني أحد أيام 15 أو 16 أو 17 سبتمبر، بينما تقام مباريات الإياب في أحد أيام 29 أو 30 سبتمتبر أو 1 أكتوبر.

كأس الكونفدرالية الإفريقية
نرشح لكم
الكونفدرالية - فيوتشر يواجه الفائز من سينجيدا التنزاني وكوجينجا من زنزبار الكونفدرالية - الزمالك يواجه الفائز من أرتا سولار الجيبوتي وهورسيد الصومالي تعرف على قرعة الدور الأول والثاني لدوري أبطال إفريقيا بالكامل دوري أبطال إفريقيا - بيراميدز ضد الفائز من الجيش الرواندي وجاديتكا الصومالي دوري أبطال إفريقيا - الأهلي ضد الفائز من كم كم بطل زنزبار وسان جورج الإثيوبي كما انفرد في الجول - كاف يعلن إعفاء الأندية المصرية من الأدوار التمهيدية لبطولات إفريقيا كاف يكشف موعد حفل جوائز الأفضل في إفريقيا والبلد المستضيف بالنقاط والترتيب.. في الجول يكشف موقف الفرق المصرية من تمهيدي الأبطال والكونفدرالية
أخر الأخبار
إنجاز جديد.. زياد السيسي يحقق برونزية بطولة العالم لـ السلاح 20 دقيقة | رياضات أخرى
الأهلي يُغرم الشحات نصف مليون جنيه.. ويطالب بتطوير منظومة التحكيم 40 دقيقة | الكرة المصرية
حارس أوروا ريدز يرفض الانتقال إلى مانشستر يونايتد بسبب الأولمبياد ساعة | الدوري الإنجليزي
مران الأهلي - إراحة عناصر الفريق الأول استعدادا لمواجهة المصري ساعة | الدوري المصري
بيدرو مستمر مع لاتسيو لموسم إضافي ساعة | الكرة الأوروبية
البطولة العربية - أوسوريو يضم اسما جديدا لقائمة الزمالك ساعة | الكرة المصرية
اتحاد الكرة يقر بأحقية النجوم في 9 ملايين جنيه من بيراميدز بسبب محمود صابر 2 ساعة | الدوري المصري
مصدر من الاتحاد العربي يكشف لـ في الجول موقف قيد صفقات النصر في البطولة العربية 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير تونسي: معلول قرر الرحيل عن الأهلي.. والوجهة الأقرب 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النصر طلب ضم الشناوي.. وهذه شروطنا 3 موسم استثنائي جديد.. لاعب دولي في الأهلي ربما يخوض 88 مباراة 4 الأهلي يوقع عقوبة مالية على حسين الشحات