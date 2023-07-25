تعرف على قرعة الدور التمهيدي الأول والثاني لكأس الكونفدرالية الإفريقية بالكامل

أقيمت اليوم قرعة الأدوار التمهيدية لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وخلال القرعة تم تحديد مواجهات الدور التمهيدي الأول والدور الثاني.

وتحدد خلال القرعة المنافس المحتمل للزمالك وفيوتشر.

وكما انفرد FilGoal.com قرر كاف إعفاء جميع الفرق المصرية من المشاركة في الدور التمهيدي الأول.

وسيلعب الزمالك في الدور التمهيدي الثاني مع الفائز من أرتا سولار الجيبوتي ضد هورسيد الصومالي.

وينتظر فيوتشر الفائز من سينجيدا يونايتد التنزاني وجيشي لا كوجينجا من زنزبار.

وجاءت قرعة الأدوار التمهيدي الأول والثاني بالكامل كالتالي.

الفائز من المباراة الأولى سيلتقي في الدور التمهيدي الثاني ضد الفريق الذي يليه

بينديل إنشورانس × أوليمبي الشلف - نهضة بركان.

المغرب الفاسي × لوتو البنيني - اتحاد العاصمة.

كاسا سبورتس السنغالي × إتوال فيلانتي واجادوجو - ريفرز يونايتد.

أرتا سولار الجيبوتي × هورسيد الصومالي - الزمالك.

سيجيندا بيج × جيشي لا كوجينجا - فيوتشر.

باهير دار كينيما × عزام - الإفريقي.

أولمبيك الباجي × أبو سليم - كامبالا سيتي.

كاكامينجا × الهلال - رايون سبور.

سيكوكون يونايتد × يانج بافالوز - سانت لوا لوبوبو.

كانو سبور × مايسترو يونايتد - سان لوبوبو.

مابوتو × بيل لوميير - ساجرادا.

جابورون يونايتد × إلجيكو بلاس - سوبر سبورت.

أمي دوان × سوار - أسكو دي كارا × أمادو ديالو.

مايلو × دريم - دوان × كالون.

واتانجا × استاد مالي - حي العرب × آجل نوار.

هيدوب × مريخ جوبا - لوبيتو × لا باس.

وتقام مباريات ذهاب الدور التمهيدي الأول في أحد أيام 18 أو 19 أو 20 أغسطس، بينما تقام مباريات الإياب في أحد أيام 25 أو 26 أو 27 من نفس الشهر.

بينما تقام مباريات الذهاب في الدور التمهيدي الثاني أحد أيام 15 أو 16 أو 17 سبتمبر، بينما تقام مباريات الإياب في أحد أيام 29 أو 30 سبتمتبر أو 1 أكتوبر.