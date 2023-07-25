الكونفدرالية - فيوتشر يواجه الفائز من سينجيدا التنزاني وكوجينجا من زنزبار

الثلاثاء، 25 يوليه 2023 - 14:53

كتب : محمد عبد العظيم

فيوتشر

أسفرت قرعة الدور التمهيدي الأول لبطولة الكونفدرالية الإفريقية عن تحديد طريق فيوتشر.

ويلعب فيوتشر في دور الـ32 ضد الفائز من سينجيدا يونايتد التنزاني وجيشي لا كوجينجا من زنزبار.

ويشارك فيوتشر لأول مرة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية بعدما احتل المركز الرابع في الدوري المصري الموسم الماضي.

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وتقام مباريات الدور التمهيدي الأول أحد أيام 18 – 19 – 20 أغسطس المقبل لجولة الذهاب، بينما تقام جولة الإياب أحد أيام 25 – 26 – 27 من الشهر ذاته.

وتُلعب مباراة الذهاب للدور التمهيدي الأول على ملعب الفريق الأول في كل مواجهة، والإياب في أرض الفريق الثاني.

بينما يخوض الفريق المعفي من المشاركة في الدور التمهيدي الأول مثل فيوتشر لقاء الذهاب لدور الـ32 خارج ملعبه، ثم يلعب مباراة الإياب على ملعبه.

أما جولة الذهاب لدور الـ32 تقام أحد أيام 15 – 16 – 17 ديسمبر المقبل، وجولة الإياب أحد أيام 29 – 30 سبتمبر، 1 أكتوبر المقبل.

فيوتشر الكونفدرالية الإفريقية
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