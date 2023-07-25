تعرف على قرعة الدور الأول والثاني لدوري أبطال إفريقيا بالكامل

أقيمت اليوم قرعة الأدوار التمهيدية لدوري أبطال إفريقيا.

وخلال القرعة تم تحديد مواجهات الدور التمهيدي الأول والدور الثاني.

وتحدد خلال القرعة المنافس المحتمل للأهلي ولبيراميدز.

وكما انفرد FilGoal.com قرر كاف إعفاء جميع الفرق المصرية من المشاركة في الدور التمهيدي الأول.

وسيلعب الأهلي في الدور التمهيدي الثاني ضد الفائز من KMKM بطل زنزبار وسان جور بطل إثيوبيا.

وينتظر بيراميدز الفائز من الجيش بطل رواندا وجاديتكا بطل الصومال.

وجاءت قرعة لادور التمهيدي الأول والثاني بالكامل كالتالي.

الفائز من المباراة الأولى سيلتقي في الدور التمهيدي الثاني ضد الفريق الذي يليه

حافيا × جينيراسيون فوت - الوداد.

جارد × دوان بوركينا فاسو - الترجي.

بو رينجرز × lescr - شباب بلوزداد.

ميدياما × ريمو ستارز - حوريا.

KMKM × سان جور - الأهلي.

الجيش الرواندي × جاديتكا - بيراميدز

بيندجي × بومامورو - ماميلودي صنداوزن.

أفريكان ستارز × باور ديناموز - سيمبا.

سونجو × جرين مامبا - بترو أتليتكو.

دراجون × بيج بوليتس - مازيمبي.

القطن البينيني × أسيك ميموزا - أهلي بني غازي × إنيمبا

سلام الجنوب سوداني × الهلال - بريميرو دي أوجوستو × فيتا كلوب

أساس × يانج أفريكانز - أوتوهو الكونغو × المريخ السوداني.

جبل جزر القمر × أورلاندو بايرتس - جوانينج جالاكسي × فايبرز.

شباب قستطنينية × النجم الساحلي - أسكو دي كارا × الجيش الملكي.

ريال باماكو × القطن الكاميروني – نواذيبو × أهلي طرابلس.

وتقام مباريات الدور التمهيدي الأول في أحد أيام 18 أو 19 أو 20 أغسطس، بينما تقام مباريات الإياب في أحد أيام 25 أو 26 أو 27 من نفس الشهر.

بينما تقام مباريات الذهاب في الدور التمهيدي الثاني أحد أيام 15 أو 16 أو 17 سبتمبر، بينما تقام مباريات الإياب في أحد أيام 29 أو 30 سبتمتبر أو 1 أكتوبر.