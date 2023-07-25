دوري أبطال إفريقيا - بيراميدز ضد الفائز من الجيش الرواندي وجاديتكا الصومالي

أسفرت قرعة الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال إفريقيا عن تحديد طريق بيراميدز في دور الـ32 من البطولة.

ويلعب بيراميدز في دور الـ32 من البطولة ضد الفائز من الجيش الوطني الرواندي وجاديتكا الصومالي.

ويشارك بيراميدز لأول مرة في دوري أبطال إفريقيا بعدما احتل المركز الثاني في الدوري المصري الموسم الماضي.

وتقام مباريات الدور التمهيدي الأول بنظام الذهاب والإياب، حيث تقام مباراة الذهاب على ملعب الفريق الأول والإياب على ملعب الفريق الثاني.

وفي دور الـ32 يلعب الفريق المتأهل من الدور التمهيدي الأول مباراة الذهاب على ملعبه، ثم تقام مباراة الإياب على ملعب الفريق الذي لم يخض منافسات الدور التمهيدي الأول.

وتُلعب جولة الذهاب للدور التمهيدي الأول في أحد أيام 18 – 19 - 20 أغسطس المقبل، وجولة الإياب تقام أحد أيام 25 – 26 – 27 من الشهر ذاته.

أما جولة الذهاب لدور الـ32 تقام في أحد أيام 15، 16، 17، سبتمبر المقبل، وجولة الإياب تقام أحد أيام 29، 30 سبتمبر، و1 أكتوبر المقبل.