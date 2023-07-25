كاف يكشف موعد حفل جوائز الأفضل في إفريقيا والبلد المستضيف
الثلاثاء، 25 يوليه 2023 - 12:15
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد حفل توزيع جوائز الأفضل الخاص بقارة إفريقيا عن عام 2023 الجاري.
ويقام الحفل في المغرب يوم 11 ديسمبر من عام 2023 الجاري. وتمتد فترة مراجعة الجوائز للفترة من سبتمبر 2022 وحتى يونيو 2023.
على أن يتم تحديد المدينة التي تستضيف الحفل في وقت لاحق.
كما سيتم أيضا خلال الحفل الإعلان عن جائزة أفضل لاعب في الأندية الإفريقية، وأفضل لاعب شاب وأفضل لاعبة وأفضل ناد وأفضل منتخب.
كذلك سيتم الكشف عن جائزة أفضل مدرب وأفضل هدف وأفضل لاعبة في أندية إفريقيا.
وفاز ساديو ماني نجم منتخب السنغال وبايرن ميونيخ بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا للموسم الماضي.
نرشح لكم
تعرف على قرعة الدور التمهيدي الأول والثاني لكأس الكونفدرالية الإفريقية بالكامل الكونفدرالية - فيوتشر يواجه الفائز من سينجيدا التنزاني وكوجينجا من زنزبار الكونفدرالية - الزمالك يواجه الفائز من أرتا سولار الجيبوتي وهورسيد الصومالي تعرف على قرعة الدور الأول والثاني لدوري أبطال إفريقيا بالكامل دوري أبطال إفريقيا - بيراميدز ضد الفائز من الجيش الرواندي وجاديتكا الصومالي دوري أبطال إفريقيا - الأهلي ضد الفائز من كم كم بطل زنزبار وسان جورج الإثيوبي كما انفرد في الجول - كاف يعلن إعفاء الأندية المصرية من الأدوار التمهيدية لبطولات إفريقيا بالنقاط والترتيب.. في الجول يكشف موقف الفرق المصرية من تمهيدي الأبطال والكونفدرالية