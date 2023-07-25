كاف يكشف موعد حفل جوائز الأفضل في إفريقيا والبلد المستضيف

الثلاثاء، 25 يوليه 2023 - 12:15

كتب : FilGoal

حفل جوائز كاف

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد حفل توزيع جوائز الأفضل الخاص بقارة إفريقيا عن عام 2023 الجاري.

ويقام الحفل في المغرب يوم 11 ديسمبر من عام 2023 الجاري. وتمتد فترة مراجعة الجوائز للفترة من سبتمبر 2022 وحتى يونيو 2023.

على أن يتم تحديد المدينة التي تستضيف الحفل في وقت لاحق.

كما سيتم أيضا خلال الحفل الإعلان عن جائزة أفضل لاعب في الأندية الإفريقية، وأفضل لاعب شاب وأفضل لاعبة وأفضل ناد وأفضل منتخب.

كذلك سيتم الكشف عن جائزة أفضل مدرب وأفضل هدف وأفضل لاعبة في أندية إفريقيا.

وفاز ساديو ماني نجم منتخب السنغال وبايرن ميونيخ بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا للموسم الماضي.

حفل جوائز الأفضل في إفريقيا
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