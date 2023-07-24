خبر في الجول - عرض وحسم قريب.. تطورات صفقة انتقال رضا سليم إلى الأهلي

الإثنين، 24 يوليه 2023 - 23:04

كتب : محمد عبد العظيم

رضا سليم - الجيش الملكي

حدثت تطورات هامة في الآونة الأخيرة بخصوص صفقة انتقال رضا سليم نجم الجيش الملكي المغربي إلى صفوف الأهلي.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي قدم عرضا يفوق 2 مليون دولار للحصول على خدمات اللاعب.

وحدث تقارب في الآونة الأخيرة بين الأهلي والجيش الملكي، وبناء عليه قد تُحسم الصفقة قريبا.

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وقال مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات سابقة لـ FilGoal.com: "الجيش الملكي بات أكثر مرونة في مسألة بيع رضا سليم".

وأضاف "النادي كان يرفض بيعه مؤخرا، ولكنه رفض التجديد وأبلغهم صراحة بعدم استمراره خلال الموسم المقبل".

وأوضح "لدينا اتفاق سابق بالفعل مع الأهلي على الشروط الشخصية للاعب".

وينتهي عقد اللاعب في صيف 2024.

ويعد رضا سليم من ناشئي نادي الرجاء وانتقل منه إلى الجيش الملكي في عام 2017 حيث تدرج حتى وصل للفريق الأول بعد ذلك بعامين.

وخاض رضا سليم 115 مباراة مع الجيش الملكي سجل خلالهم 32 هدفا وصنع 26 آخرين.

وفي الموسم الماضي من الدوري المغربي سجل 11 هدفا وصنع 10 ليقود الفريق للظفر بلقب الدوري للمرة الأولى منذ عام 2008 والـ13 في تاريخ ناديه.

وفي الكونفدرالية حيث وصل الجيش الملكي لربع النهائي سجل هدفين وصنع أربعة في 10 مباريات.

وكان رضا سليم خاض مباراتين ضد بيراميدز ومثلهما ضد فيوتشر في دور المجموعات من الكونفدرالية.

واستطاع آنذاك صناعة هدفين ضد بيراميدز.

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