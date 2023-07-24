الخطيب يدعو عبد الحفيظ لجلسة لمناقشة ما حدث عقب مباراة بيراميدز

الإثنين، 24 يوليه 2023 - 20:39

كتب : حسام نور الدين

محمود الخطيب وسيد عبد الحفيظ في المران الأخير قبل مواجهة الوداد

قرر محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على الكرة، دعوة لجنة التخطيط للاجتماع في الثالثة ظهر غدٍ الثلاثاء.

وذلك لمناقشة بعض الملفات الخاصة بقطاع كرة القدم.

كما قرر دعوة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، لحضور الاجتماع ذاته، لمناقشة تقريره بخصوص ما جرى من أحداث عقب مباراة الأمس في الدوري ضد بيراميدز.

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وخسر الأهلي أمام بيراميدز بثلاثية دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة 24 للدوري المصري.

وعقب المباراة نشبت مشادة بين حسين الشحات لاعب الأهلي ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز.

بعدها حرص حسين الشحات على مصالحة محمد الشيبي والاعتذار له في الملعب.

لكن بيراميدز قرر تصعيد الأمر والتقدم بشكوى رسمية ضد حسين الشحات أمام لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم.

وقرر الأهلي أيضا توقيع غرامة مالية كبيرة على حسين الشحات بسبب ما بدر منه تجاه الشيبي.

وأعلنت رابطة الأندية إيقاف حسين الشحات لمدة مباراتين لما بدر منه عقب المباراة وتغريمه 20 ألف جنيه.

الأهلي محمود الخطيب
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