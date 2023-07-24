خبر في الجول - رغم رغبة أهلي جدة.. بند يمنع فيتوريا من ترك منتخب مصر

تلقى روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر عرضا ضخما من أهلي جدة السعودي لتولي قيادة الفريق.

ورغم العرض الضخم، يوجد بند يمنع روي فيتوريا من الرحيل عن منتخب مصر قبل أمم إفريقيا المقبلة.

وحسبما علم FilGoal.com أن وسطاء تابعين لنادي أهلي جدة قد تواصلوا مع وكلاء روي فيتوريا من أجل قيادة الفريق السعودي، وتم عرض ثلاثة أضعاف راتبه مع منتخب مصر.

وعلم FilGoal.com أن البند بتعاقد فيتوريا مع منتخب مصر ينص على عدم وجود شرط جزائي إلا بعد أمم إفريقيا.

وبذلك لا يحق لفيتوريا الرحيل عن منتخب مصر إلا بموافقة من الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكانت صحيفة عكاظ السعودية قد كشفت عن موافقة فيتوريا على قيادة أهلي جدة بشرط تكفل النادي السعودي بتصفية المستحقات المالية المترتبة على إلغاء تعاقده مع منتخب مصر.

وأشار التقرير السعودي إلى أن اسم جوليان ستيفان لا يزال مطروحا لقيادة الفريق حال فشلت المفاوضات مع فيتوريا.

وتولى فيتوريا قيادة منتخب مصر في يوليو 2022 ومر عام على قيادته للفراعنة.

وقاد فيتوريا منتخب مصر في سبع مباريات خلال العام الماضي وفاز بجميع اللقاءات.

وحسم منتخب مصر تأهله إلى أمم إفريقيا في يناير 2024 والمقرر إقامتها في كوت ديفوار.

وسبق لفيتوريا قيادة النصر السعودي خلال الفترة من يناير 2019 وحتى ديسمبر 2020.