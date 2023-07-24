الرباط الصليبي يضرب حارس اتحاد جدة

الإثنين، 24 يوليه 2023 - 15:58

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - اتحاد جدة

أعلن نادي اتحاد جدة إصابة عبد الله الجدعاني حارس مرمى الفريق بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وذكر اتحاد جدة عبر حسابه الرسمي على تويتر أن الجدعاني تعرض للإصابة التي استدعت لنقله إلى المستشفى، خلال الحصة التدريبية، الأحد، ضمن معسكر الفريق الإعدادي في الطائف.

وأوضح النادي "أظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها حارس الفريق الأول عبد الجدعاني إصابته بقطع في الرباط الصليبي".

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وأضاف "سيتم خلال الأيام المقبلة التنسيق لإجراء العملية الجراحية للاعب".

وكان الحارس صاحب الـ32 عامًا انتقل إلى الاتحاد في أغسطس الماضي قادما من الهلال، ولم يشارك سوى في مباراة وحيدة كانت بالجولة الأخيرة من الموسم المنصرم.

يذكر أن إصابة الرباط الصليبي ضربت أحمد حجازي قائد الفريق في المباراة قبل الأخيرة من الموسم الماضي.

ويستعد اتحاد جدة للمشاركة في بطولة الملك سلمان للأندية العربية حيث يلاقي الترجي التونسي الخميس المقبل، والصفاقسي التونسي يوم 30 يوليو الجاري، قبل أن يختتم دور المجموعات بمواجهة الشرطة العراقي.

اتحاد جدة عبد الله الجدعاني
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