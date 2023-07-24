كلوب يتحدث عن إصابة سوبوسلاي

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن الإصابة التي تعرض لها لاعبه الجديد دومينيك سوبوسلاي والتي أبعدته عن ودية جرويتر فورث يوم الاثنين.

ويغيب سوبوسلاي عن اللقاء كإجراء احترازي بعد إصابته بكدمة خلال التدريب.

وقال كلوب في تصريحات لوسائل الإعلام: "لقد تعرض سوبوسلاي لكدمة بسيطة في الكاحل خلال التدريبات، الجميع متفائل جدًا أن الأمر بسيط هو نفسه يرى ذلك".

وأضاف "إذا كان لدينا اليوم مباراة في الدوري الإنجليزي لكنت دفعت به في اللقاء".

وأكمل "لن نخاطر وسنرى ما سنفعله بمباراة ليستر سيتي، لكن بالنسبة لمباراة بايرن ميونيخ سيكون جاهزا بالتأكيد".

سوبوسلاي انتقل إلى ليفربول هذا الصيف قادما من لايبزيج الألماني.

وشارك اللاعب المجري في الودية الأولى لليفربول هذا الصيف ضد كارلسروه.

ويفتتح ليفربول الدوري الإنجليزي بمواجهة تشيلسي يوم 13 أغسطس المقبل في ملعب ستامفورد بريدج.