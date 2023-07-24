محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول أمام جرويتر فورث

الإثنين، 24 يوليه 2023 - 12:40

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

يجلس محمد صلاح نجم ليفربول على مقاعد بدلاء فريقه في المباراة الودية التي تجمعه بجرويتر فورث الألماني يوم الاثنين.

ويلعب ليفربول مباراته الودية الثانية في معسكره بألمانيا بعدما واجه كارلسروه قبل أيام.

ويغيب دومينيك سوبوسلاي عن اللقاء كإجراء احترازي بعد إصابته بكدمة خلال التدريب.

أخبار متعلقة:
سكاي: سابيترز يخضع للكشف الطبي مع دورتموند ماركو سيلفا يؤكد البقاء مع فولام ورفض عرض أهلى جدة ريمونتادا ريال مدريد أمام ميلان وديا لم تعُد للكبار فقط.. نتائج جعلت كأس العالم 2023 الأفضل في تاريخ الكرة النسائية

وواصل يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الدفع بالظهير الأيمن ترينت ألكساندر أرنولد في وسط الملعب.

سيلعب ترينت بجوار الوافد الجديد أليكسيس ماك أليستر الذي يبدأ كأساسي لأول مرة، بعدما شارك كبديل أمام كارلسروه.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: كونور برادلي – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – أندي روبرتسون

الوسط: ترينت ألكساندر أرنولد – أليكسيس ماك أليستر – كودي جاكبو

الهجوم: لويس دياز – ديوجو جوتا - بن دواك

ويفتتح ليفربول الدوري الإنجليزي بمواجهة تشيلسي يوم 13 أغسطس المقبل في ملعب ستامفورد بريدج.

محمد صلاح ليفربول
نرشح لكم
ماركو سيلفا يؤكد البقاء مع فولام ورفض عرض أهلى جدة ماركو سيلفا يرفض عرضا ضخما من أهلى جدة سم دواء الزوجة وطعنة الوالد.. طريق أونانا المتعرج إلى مانشستر يونايتد لتعويض رحيل ماكسيمان المحتمل.. نيوكاسل يتعاقد مع هارفي بارنز جوارديولا يتحدث عن عودة دي بروين إلغاء ودية توتنام ضد ليستر في تايلاند لا يتهاون حتى في الوديات.. هالاند يقود سيتي لفوز خماسي على يوكوهاما كلوب لجماهير ليفربول: ثقوا بنا.. سنقوم بكل شيء ممكن من أجل موسم لا يمكن نسيانه
أخر الأخبار
رومانو: الهلال يقدم عرضا قياسيا لضم مبابي 4 دقيقة | ميركاتو
رئيس زينيت يؤكد انتقال مالكوم إلى الهلال السعودي 24 دقيقة | ميركاتو
محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول أمام جرويتر فورث 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصدر من الاتحاد لـ في الجول: تفاجئنا من انضمام الركراكي إلى الوداد رغم حجز تذكرة الطيران ساعة | الدوري المصري
قائد المغرب ينضم للسد القطري ساعة | ميركاتو
سكاي: سابيترز يخضع للكشف الطبي مع دورتموند ساعة | ميركاتو
كرة سلة - بعثة مصر إلى معسكر في سلوفينيا استعدادا لـ كأس العالم ساعة | كرة سلة
بعد أن كان قريبا من الدوري المصري.. الوداد يضم مدافع نهضة بركان ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النصر طلب ضم الشناوي.. وهذه شروطنا 2 موسم استثنائي جديد.. لاعب دولي في الأهلي ربما يخوض 88 مباراة 3 طلب من مؤمن زكريا بشأن حسام عاشور بعد تتويج الأهلي بالدوري 4 في الجول يكشف نتائج اجتماع كولر مع الإدارة.. العائدون والراحلون والصفقات المطلوبة