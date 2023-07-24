محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول أمام جرويتر فورث

يجلس محمد صلاح نجم ليفربول على مقاعد بدلاء فريقه في المباراة الودية التي تجمعه بجرويتر فورث الألماني يوم الاثنين.

ويلعب ليفربول مباراته الودية الثانية في معسكره بألمانيا بعدما واجه كارلسروه قبل أيام.

ويغيب دومينيك سوبوسلاي عن اللقاء كإجراء احترازي بعد إصابته بكدمة خلال التدريب.

وواصل يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الدفع بالظهير الأيمن ترينت ألكساندر أرنولد في وسط الملعب.

سيلعب ترينت بجوار الوافد الجديد أليكسيس ماك أليستر الذي يبدأ كأساسي لأول مرة، بعدما شارك كبديل أمام كارلسروه.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: كونور برادلي – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – أندي روبرتسون

الوسط: ترينت ألكساندر أرنولد – أليكسيس ماك أليستر – كودي جاكبو

الهجوم: لويس دياز – ديوجو جوتا - بن دواك

ويفتتح ليفربول الدوري الإنجليزي بمواجهة تشيلسي يوم 13 أغسطس المقبل في ملعب ستامفورد بريدج.