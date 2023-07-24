كرة سلة - بعثة مصر إلى معسكر في سلوفينيا استعدادا لـ كأس العالم

الإثنين، 24 يوليه 2023 - 11:54

كتب : FilGoal

منتخب مصر - كرة سلة

غادرت بعثة منتخب مصر الأول لكرة السلة، إلى سلوفينيا صباح اليوم الإثنين من أجل خوض معسكر إعداد قبل المشاركة في كأس العالم.

وتقام منافسات كأس العالم في الفترة من 25 أغسطس المقبل وحتى 10 سبتمبر في دول الفلبين واليابان وإندونيسيا.

واتجهت بعثة منتخب مصر إلى مدينة كرانجسكا جورا في سلوفينيا من أجل التدريب يومي 25 و 26 من شهر يوليو الجاري قبل أن يلعب المنتخب مباراة ودية أمام الصين يوم 27.

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وتنتقل بعثة منتخب مصر بعد ذلك إلى مدينة تريفيزو الإيطالية يوم 28 يوليو الجاري من أجل خوض مباراة ودية أمام جورجيا يوم 29 من الشهر نفسه.

ويخوض منتخب مصر مران أخير في إيطاليا يوم 30 يوليو الجاري، قبل العودة إلى مصر يوم 31 من الشهر ذاته، لاستكمال الاستعدادات قبل كأس العالم.

وتضم قائمة منتخب مصر الأولية للمشاركة في كأس العالم، كل من: عمرو الجندي – عمر عزب – آدم موسى – إيهاب أمين – يوسف شوشة – يوسف شحاتة – عمر الشيخ – أحمد ياسر عبد الوهاب – علي أحمد – خالد عبد الناصر – عمر طارق – أحمد خلف (بيبو) – عاصم مرعي – عمرو زهران – كريم حاتم – عمر هشام – أنس أسامة – وليد عبد الجواد – باتريك جاردنر.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر، الكندي روي رانا مديرا فنيا، أكاتشي أوكوبو مدربا مساعدا ومطورا لأداء اللاعبين، وائل بدر مدربا عامًا، محمد سليم مدربا، عبد الرحمن الجلاد محلل أداء، أنس فهمي محلل أداء، محمد جمال مخطط أحمال بدنية، أحمد يحيى طبيب، سامح صلاح ومحمد ربيع إداريين، علي موسى مدلك، خالد حمدي معايشة، وأحمد الصباغ مدير المنتخبات الوطنية.

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