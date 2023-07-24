الأهلي يوقع عقوبة مالية على حسين الشحات
الإثنين، 24 يوليه 2023 - 00:57
كتب : FilGoal
أعلن النادي الأهلي توقيع غرامة مالية على حسين الشحات لاعب الفريق.
حسين الشحات
النادي : الأهلي
وتأتي الغرامة بعد المشادة التي نشبت بينه وبين محمد الشيبي لاعب بيراميدز عقب مباراة الفريقين.
وحرص حسين الشحات على الذهاب إلى محمد الشيبي عقب المباراة للاعتذار له ومصافحته في حضور هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز.
وفاز بيراميدز على الأهلي بثلاثية دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة 24 للدوري المصري.
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