الأهلي يوقع عقوبة مالية على حسين الشحات

الإثنين، 24 يوليه 2023 - 00:57

كتب : FilGoal

الأهلي - بيراميدز - حسين الشحات

أعلن النادي الأهلي توقيع غرامة مالية على حسين الشحات لاعب الفريق.

وتأتي الغرامة بعد المشادة التي نشبت بينه وبين محمد الشيبي لاعب بيراميدز عقب مباراة الفريقين.

وحرص حسين الشحات على الذهاب إلى محمد الشيبي عقب المباراة للاعتذار له ومصافحته في حضور هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز.

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وفاز بيراميدز على الأهلي بثلاثية دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة 24 للدوري المصري.

وتعد هذه الهزيمة هي الأولى للأهلي بشكل عام في مختلف البطولات المحلية هذا الموسم رفقة مدربه السويسري مارسيل كولر.

بيراميدز رفع رصيده إلى النقطة 73 في المركز الثاني، ويظل الأهلي بطل الدوري في الصدارة برصيد 82 نقطة.

ثلاثية بيراميدز سجلها محمد عبد المنعم مدافع الأهلي بالخطأ في مرماه، وفخري لاكاي ومصطفى فتحي.

وفقد الأهلي فرصة إنهاء الدوري دون هزيمة بعدما تلقى الخسارة على يد بيراميدز.

الأهلي حسين الشحات الدوري المصري بيراميدز
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