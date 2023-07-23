بعد إصابته ضد الأهلي.. نقل محمد حمدي للمستشفى

الأحد، 23 يوليه 2023 - 22:41

كتب : عمرو نبيل

أحمد سامي ومحمد حمدي - بيراميدز والأهلي

تعرض محمد حمدي لاعب بيراميدز لإصابة قوية أثناء مواجهة فريقه ضد الأهلي.

وحقق بيراميدز الفوز على الأهلي بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب الدفاع الجوي في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 28 من الدوري المصري الممتاز.

وتعرض حمدي للإصابة في الكاحل بعد تدخل مع حسين الشحات في الدقيقة الـ 80 ليستبدل ويحل محمود عبد العاطي بدلا منه.

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وتم نقل حمدي للمستشفى بعربية الإسعاف لتلقي العلاج بعد الإصابة التي تعرض لها.

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وقال مصطفى المنيري طبيب الفريق عبر المركز الإعلامي للنادي إن حمدي تعرض لإصابة قوية في الكاحل وذهب للمستشفى للخضوع لأشعة لتبين مدى قوة الإصابة.

حمدي شارك مع بيراميدز خلال الموسم الحالي في 48 مباراة ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

الفوز رفع رصيد بيراميدز للنقطة الـ 73 ليحقق أعلى عدد من النقاط في تاريخه وضمن الحصول على المركز الثاني والوصول لدوري أبطال إفريقيا بالموسم المقبل.

وتوقف رصيد الأهلي عند النقطة الـ 82 في صدارة جدول الترتيب ولم يتمكن من تحقيق الدوري بدون هزيمة.

وسيلعب الأهلي مباراته الأخيرة ضد المصري يوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 34 لينتهي الدوري بشكل نهائي.

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