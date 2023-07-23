أثلتيك: هندرسون يجتاز الكشف الطبي في مانشستر قبل انتقاله إلى الاتفاق

الأحد، 23 يوليه 2023 - 20:55

كتب : FilGoal

جوردان هندرسون قائد ليفربول

من المنتظر أن ينتقل جوردان هندرسون لاعب وسط ليفربول إلى نادي الاتفاق السعودي براتب يبلغ 700 ألف جنيه استرليني في الأسبوع.

ويقترب قائد الريدز من مغادرة المعسكر التدريبي للنادي في ألمانيا بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي يمهد الطريق لانتقاله للنادي السعودي.

ووفقًا لموقع "ذا أثليتيك" وافق الدولى الانجليزى على العقد المقدم إليه الذى مدته ثلاث سنوات بقيمة تقارب 700 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا مع الاتفاق.

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وخضع اللاعب للكشف الطبي في مدينة مانشستر، تمهيدا لحسم الصفقة، ليلتقي مجددًا بزميله السابق في فريق ليفربول ستيفن جيرارد، الذي يشغل الآن منصب المدير الفنى لفريق الاتفاق السعودي.

وكانت الصفقة تتطلب اتفاقا بين الناديين، حيث لا يزال متبقى عامين فى عقد هندرسون الحالي مع ليفربول.

وخاض قائد الريدز 492 مباراة سجل خلالها 33 هدفا وصنع 61 وحقق 9 ألقاب من بينها لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي منذ انتقاله في 2011.

ويأتي انتقال لاعب خط الوسط الانجليزى إلى الاتفاق السعودى بعد اتمام الريدز بالتعاقد مع الارجنتينى أليكسيس ماك أليستر من برايتون والمجرى دومينيك سوبوسلاي من لايبزيج.

ويسعى ليفربول لضم المالى شيخ دوكوريه لاعب خط وسط كريستال بالاس البالغ من العمر 23 عاما لتأمين خط وسط ملعبه فى الموسم المقبل.

وفى سياق متصل يقترب نادي اتحاد جدة من إتمام التعاقد مع البرازيلى فابينيو لاعب الوسط في صفوف ليفربول مقابل 40 مليون جنيه استرليني لتدعيم خط وسط النمور الموسم المقبل بعد التعاقد مع الفرنسى نجولو كانتى لاعب تشيلسى السابق.

والجدير بالذكر أن الدوري السعودي للمحترفين "روشن" ضم العديد من النجوم الأوروبيين هذا الصيف مثل كريم بنزيمة وروبرتو فيرمينو ونجولو كانتي وجواو فيليبى جوتا وكاليدو كوليبالي وإدوارد ميندي ومارسيلو بروزوفيتش ومؤخرا أليكس تيليس الظهير الأيسر لمانشستر يونايتد الإنجليزي.

واحتل الاتفاق المركز السابع في الدوري السعودي الموسم الماضي.

جوردان هندرسون ليفربول الاتفاق الدوري السعودي
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