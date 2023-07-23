تقرير: كلب فابينيو قد يتسبب في فشل انتقاله لـ اتحاد جدة

الأحد، 23 يوليه 2023 - 19:21

كتب : FilGoal

فابينيو - تشيلسي وليفربول

كشف ديف أوكوب الصحفي الإنجليزي المتخصص في أخبار ليفربول عن إمكانية فشل صفقة انتقال فابينيو إلى اتحاد جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واقترب ليفربول مع الاتفاق مع اتحاد جدة على ضم اللاعب البرازيلي مقابل 40 مليون يورو وفقا للتقارير.

ديف شدد على أن كلب فابينيو يهدد الصفقة بالفشل التام.

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ويمتلك فابينيو كلب من نوع "بيت بول" وهي نوعية كلاب ممنوع دخولها للمملكة العربية السعودية بشكل تام لشراستها.

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ويأمل فابينيو في حل الأزمة من أجل الذهاب برفقة كلبه إلى السعودية والانتقال للاتحاد.

الاتحاد بدل الدوري السعودي كان قد تعاقد بالفعل مع نجولو كانتي وكريم بنزيمة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفي حالة انضمام فابينيو فقد يؤثر ذلك على مصير طارق حامد مع الفريق بسبب وجود اللاعب البرازيلي وكانتي في نفس مركزه.

ليفربول الدوري السعودي اتحاد جدة فابينيو
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