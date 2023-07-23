جوارديولا يتحدث عن عودة دي بروين

تحدث بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن اقتراب نجمه كيفن دي بروين من العودة إلى الملاعب بعد إصابته في نهاية الموسم الماضي.

مع نهاية الموسم الماضي، انتشرت تقارير تفيد بأن سيتي سيفقد لاعبه البلجيكي في بداية الموسم الجديد بسبب الإصابة في العضلة الضامة.

وقال بيب في تصريحات للصحفيين: "كيفن دي بروين يشعر بتحسن كبير. لكن لا أعرف مدى قدرته على المشاركة في المباريات الودية المقبلة ضد بايرن ميونيخ وأتليتكو مدريد".

وأضاف "بالطبع عليه أن يتدرب أولا. لكنه قريب جدا من العودة. سيعود قريبا".

ويتواجد دي بروين مع بعثة فريقه التي سافرت إلى اليابان لخوض جولة آسيوية استعدادا للموسم الجديد.

وغاب دي بروين عن فوز سيتي على يوكوهاما مارينرز بنتيجة 5-3 في مباراة ودية يوم الأحد.

وبدأ بطل أوروبا أول ودياته الصيفية في الجولة الآسيوية على ملعب طوكيو الأولمبي الوطني بالعاصمة اليابانية.

وتلقت شباك سيتي هدفين بواسطة أندرسون لوبيز وكين ماتسوبارا في الدقيقتين 27 و37، لكن الفريق السماوي تدارك الأمر قبل نهاية الشوط الأول حين تعادل عبر جون ستونز وجوليان ألفاريز.

وأجرى جوارديولا عددا من التبديلات في الشوط الثاني، بدخول هالاند وجواو كانسيلو وبرناردو سيلفا.

بعد دخوله بـ7 دقائق فقط سجل النرويجي هدف سيتي الثالث.

وأتبعه رودري بهدف رابع رائع في الدقيقة 72.

وقلص كينتا إينو الفارق بهدف في الدقيقة 86.

لكن هالاند عاد لهز الشباك مجددا لتنتهي المباراة بفوز سيتي 5-3.

سيلعب سيتي ضد بايرن ميونيخ يوم الأربعاء في ودية جديدة استعدادا للموسم الجديد الذي ينطلق بمباراة الدرع الخيرية أمام أرسنال يوم 6 أغسطس المقبل.

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