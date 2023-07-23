إلغاء ودية توتنام ضد ليستر في تايلاند

الأحد، 23 يوليه 2023 - 15:49

كتب : FilGoal

جيمس ماديسون - توتنام ضد وست هام

أعلن نادي توتنام هوتسبير إلغاء المباراة الودية التي كان سيلعبها ضد ليستر سيتي في إطار استعداداته للموسم الجديد، بسبب الظروف الجوية.

وأصدر توتنام بيانا رسميا يؤكد إلغاء مباراة يوم الأحد التي كان من المفترض أن يستضيفها الملعب الوطني في بانكوك عاصمة تايلاند.

وأوضح البيان "بالنظر إلى هطول أمطار غزيرة فوق الاستاد الوطني في بانكوك فقد أصبح لعب المباراة صعبا للغاية".

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وأضاف البيان "منظمو المباراة قرروا إلغاء المباراة بناء على نصيحة حكام اللقاء".

يذكر أن توتنام خسر مباراته الودية الأولى تحت قيادة المدرب الجديد أنجي بوستيكوجلو أمام وست هام يونايتد.

وحقق وست هام الفوز على توتنام بثلاثة أهداف مقابل هدفين في دربي لندن الودي أقيم على ملعب أوبتوس في أستراليا.

وشهدت المباراة المشاركة الأولى لجيمس ماديسون وجوجليلمو فيكاريو مع توتنام.

توتنام ليستر سيتي
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