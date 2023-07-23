لا يتهاون حتى في الوديات.. هالاند يقود سيتي لفوز خماسي على يوكوهاما

الأحد، 23 يوليه 2023 - 15:26

كتب : FilGoal

هالاند

لا يعرف إرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي التهاون حتى في المباريات الودية.. فقد قاد فريقه لقلب تأخره أمام يوكوهاما مارينرز إلى الفوز بنتيجة 5-3 في مباراة ودية يوم الأحد.

وبدأ بطل أوروبا أول ودياته الصيفية في الجولة الآسيوية على ملعب طوكيو الأولمبي الوطني بالعاصمة اليابانية.

وتلقت شباك سيتي هدفين بواسطة أندرسون لوبيز وكين ماتسوبارا في الدقيقتين 27 و37، لكن الفريق السماوي تدارك الأمر قبل نهاية الشوط الأول حين تعادل عبر جون ستونز وجوليان ألفاريز.

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وأجرى جوارديولا عددا من التبديلات في الشوط الثاني، بدخول هالاند وجواو كانسيلو وبرناردو سيلفا.

بعد دخوله بـ7 دقائق فقط سجل النرويجي هدف سيتي الثالث.

وأتبعه رودري بهدف رابع رائع في الدقيقة 72.

وقلص كينتا إينو الفارق بهدف في الدقيقة 86.

لكن هالاند عاد لهز الشباك مجددا لتنتهي المباراة بفوز سيتي 5-3.

سيلعب سيتي ضد بايرن ميونيخ يوم الأربعاء في ودية جديدة استعدادا للموسم الجديد الذي ينطلق بمباراة الدرع الخيرية أمام أرسنال يوم 6 أغسطس المقبل.

مانشستر سيتي يوكوهاما إرلينج هالاند
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