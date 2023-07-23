كاف يعلن موعد قرعة الدور التمهيدي لبطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد إقامة قرعة الدور التمهيدي لبطولتي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية.

وكشف كاف عبر موقعه الرسمي عن إقامة القرعة يوم الثلاثاء 25 يوليو 2023 في تمام الثانية ظهرا بمقر كاف في مصر.

وتذاع القرعة عبر موقع كاف الرسمي وقناة الاتحاد الإفريقي على يوتيوب.

وأشار كاف إلى مشاركة 54 ناديا من 42 اتحادا في بطولة دوري الأبطال بالموسم الجديد.

بينما يتنافس 52 ناديا يمثلون 41 اتحادا في كأس الكونفدرالية.

ويمثل مصر فريقي الأهلي وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا، بينما الزمالك وفيوتشر يمثلان مصر في كأس الكونفدرالية.

وكان الأهلي قد توج بلقب دوري أبطال إفريقيا الموسم المنقضي، بينما حصد اتحاد العاصمة الجزائري لقب الكونفدرالية.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن مواعيد بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية بالموسم المقبل ستكون كالآتي:

تبدأ مباريات الدور التمهيدي في الفترة ما بين 18 إلى 20 أغسطس ذهابا ومن 25 إلى 27 أغسطس إيابا.

وتقام مباريات دور الـ32 ذهابا من 15 إلى 17 سبتمبر وإيابا من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر.

دور المجموعات

يبدأ دور المجموعات للمرة الأولى في نوفمبر بدلا من فبراير كما هو معتاد بسبب بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 وتصفيات كأس العالم 2026.

وستقام مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في الفترة من 24 نوفمبر إلى 26 نوفمبر.

وتُلعب مباريات الجولة الثانية من 1 إلى 3 ديسمبر والجولة الثالثة من 8 إلى 10 ديسمبر.

وتقام مباريات الجولة الرابعة من 19 إلى 25 ديسمبر والخامسة 23من إلى 25 فبراير.

وتختتم مباريات دور المجموعات بمباريات الجولة السادسة في الفترة من 1 إلى 3 مارس.

الأدوار الإقصائية

تقام مباريات ربع النهائي : الذهاب من 29 إلى 31 مارس والإياب من 5 إلى 7 أبريل.

نصف النهائي: الذهاب من 19 إلى 21 ابريل والاياب من 26 إلى 28 أبريل.

النهائي : الذهاب من يوم 17 إلى 19 مايو والاياب من 24 إلى 26 مايو 2024.

تفاصيل القيد

مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قال لـFilGoal.com : "قرعة الدور التمهيدي تجرى في الأسبوع الأول من أغسطس ووضعنا يوم 9 أغسطس موعدا مبدئيا في انتظار الاستقرار عليه".

وأضاف "الفرق التي ستلعب الدور التمهيدي سيكون أمامها حتى يوم 31 يوليو لتسجيل اللاعبين. أما الأندية التي ستلعب في دور 32 ستقوم بتسجيل اللاعبين من الفترة ما بين 1 إلى 31 أغسطس".

وواصل "بينما بسبب لعب دور المجموعات قبل شهر يناير قمنا بفتح فترة تسجيل ثالثة من 1 سبتمبر إلى 30 سبتمبر".

واختتم "سيكون هناك قيد بشكل طبيعي في يناير بنفس اللائحة لكل موسم وهو إضافة 7 لاعبين كحد أقصى في فترة الانتقالات الشتوية".

ويحمل الأهلي لقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على الوداد 3-2 بمجموع المباراتين.

فيما حصل اتحاد العاصمة الجزائري على لقب الكزنفدرالية على حساب يانج أفريكانز التنزاني.