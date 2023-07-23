ذا أثليتك: إسماعيلا سار إلى مارسيليا

توصل نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي إلى اتفاق مع واتفورد للتعاقد مع السنغالي إسماعيلا سار، حسب شبكة ذا أثليتك.

ومن المقرر أن يخضع السنغالي للكشف الطبي يوم الاثنين.

وأوضح التقرير أن مارسيليا اتفق مع السنغالي على عقده الشخصي.

وتشير بعض التقارير إلى أن سار سيوقع على عقد يربطه بالفريق الفرنسي حتى صيف 2028.

وفضل واتفورد بيع سار الآن والحصول على مقابل مالي بدلا من رحيله مجانا الصيف المقبل مع نهاية عقده.

وأفادت جريدة ليكيب أن الصفقة قد تتم مقابل 12 مليون يورو.

يذكر أن نادي أولمبيك مارسيليا اعلن يوم السبت ضم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج قادما من تشيلسي الإنجليزي.

وبحسب التقارير فأن الجابوني وقع على عقد لمدة 3 مواسم بعد فسخ تعاقده مع تشيلسي.

جاء ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان رحيل القائد ديميتري باييه عن صفوف الفريق الفرنسي. (طالع التفاصيل)

وأصبح الجابوني خامس صفقات مارسيلينو مع مارسيليا بعد البرازيلي رينان لودي والفرنسي جوفيري كوندوجوبيا من أتليتكو مدريد.

كما فعّل النادي بنود شراء الثنائي الأوكراني روسلان مالينوفسكي من أتالانتا والمغربي أمين حارث من شالكه.

وبدأ الجابوني مسيرته مع ميلان الإيطالي ثم انتقل لفرنسا من بوابة ديجون وليل وموناكو وسانت إيتيان.

وساهم في الفوز بلقب كأس فرنسا في 2013 مع الأخضر الفرنسي.

وانضم لصفوف بوروسيا دورتموند سجل خلال 4 مواسم ونصف 141 هدفا وصنع 36 وحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني موسم 2015-16 وهداف الدوري في 2016-17 ومحققا لقبي سوبر ألماني وكأس ألمانيا.

وفي شتاء 2018 انضم لصفوف أرسنال لمدة 4 مواسم مسجلا 92 هدفا ومحققا لقبين وجائزة هداف الدوري الإنجليزي موسم 2018-19 بالتساوي مع محمد صلاح وساديو ماني ثنائي ليفربول.

وفي يناير 2022 انضم لصفوف برشلونة في صفقة انتقال حر وتوج بلقب السوبر الإسباني.

وانتقل الصيف الماضي صوب تشيلسي لكن تجربته لم تمر بشكل جيد، فخاض 21 مباراة سجل خلالها 3 أهداف.

وبقميص منتخب الجابون يعد الهداف التاريخي لبلاده وحاز جائزة أفضل لاعب في القارة عام 2015.

وعاد الفهد الجابوني لفرنسا مجددا بعد 10 سنوات منذ رحيله عن سانت إيتيان لخوض تجارب في ألمانيا وإنجلترا وإسبانيا.

video:1