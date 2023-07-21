"سيظل دائما هذا بيته".. مارسيليا يعلن نهاية حقبة ديميتري باييه

الجمعة، 21 يوليه 2023 - 18:56

كتب : FilGoal

ديميتري باييه

أعلن نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي رحيل قائده ديميتري باييه عقب 9 مواسم ارتدى خلالها قميص النادي على فترتين.

وعاد باييه لصفوف مارسيليا في تجربة ثانية بعد انضم من وست هام في صيف 2017.

وظهر الفرنسي البالغ 36 عاما متأثرا خاصة أنه صرّح من قبل رغبته في الرحيل عن الفريق وهو فائز بأحدى الألقاب.

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وخاض باييه 326 مباراة بقميص فريق الجنوب الفرنسي سجل خلالها 78 هدفا وصنع 95.

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وقال بابلو لونجوريا رئيس النادي: "أود شكر ديميتري على كل شيء قدمه للنادي خلال تلك السنوات".

وأضاف "فوق موهبته الاستثنائية، أحيي حبه للنادي والمشجعين والمدينة، هو رمز عن العلاقة القوية بين المدينة والمادي".

وأتم "أتمنى له الأفضل في خطوته المقبلة في حياته، سيظل دائما هذا بيته".

وبدأ باييه مسيرته مع فريق أكسلسيور ثم نانت وسانت إيتيان وليل.

وفي 2013 وحتى 2015 انتقل لصفوف مارسيليا في فترة أولى وانضم إلى وست هام الإنجليزي لمدة عامين وعاد لجنوب فرنسا مجددا.

وخسر باييه مع مارسيليا نهائي الدوري الأوروبي 2017-18 لصالح أتليتكو مدريد.

ومع منتخب فرنسا سجل 8 أهداف دولية وحل وصيفا في يورو 2016 وغاب عن كتيبة الديوك المتوجة بلقب كأس العالم 2018.

ديميتري باييه ديميتري باييه - مارسيليا
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