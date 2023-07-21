"سيظل دائما هذا بيته".. مارسيليا يعلن نهاية حقبة ديميتري باييه

أعلن نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي رحيل قائده ديميتري باييه عقب 9 مواسم ارتدى خلالها قميص النادي على فترتين.

ديميتري باييه النادي : لاعب حر أولمبيك مارسيليا

وعاد باييه لصفوف مارسيليا في تجربة ثانية بعد انضم من وست هام في صيف 2017.

وظهر الفرنسي البالغ 36 عاما متأثرا خاصة أنه صرّح من قبل رغبته في الرحيل عن الفريق وهو فائز بأحدى الألقاب.

وخاض باييه 326 مباراة بقميص فريق الجنوب الفرنسي سجل خلالها 78 هدفا وصنع 95.

وقال بابلو لونجوريا رئيس النادي: "أود شكر ديميتري على كل شيء قدمه للنادي خلال تلك السنوات".

وأضاف "فوق موهبته الاستثنائية، أحيي حبه للنادي والمشجعين والمدينة، هو رمز عن العلاقة القوية بين المدينة والمادي".

وأتم "أتمنى له الأفضل في خطوته المقبلة في حياته، سيظل دائما هذا بيته".

𝙈𝙚𝙧𝙘𝙞 𝙘𝙖𝙥𝙞𝙩𝙖𝙞𝙣𝙚 🙌💙 Talent pur doté d’une élégance rare, le numéro 10 de l’OM a marqué le club par sa classe technique, ses buts et ses passes qui ont inspiré toute une génération d’olympiennes et d’olympiens. L’ensemble du club souhaite à Dimitri Payet, ainsi… pic.twitter.com/1JAYweOxNA — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 21, 2023

وبدأ باييه مسيرته مع فريق أكسلسيور ثم نانت وسانت إيتيان وليل.

وفي 2013 وحتى 2015 انتقل لصفوف مارسيليا في فترة أولى وانضم إلى وست هام الإنجليزي لمدة عامين وعاد لجنوب فرنسا مجددا.

وخسر باييه مع مارسيليا نهائي الدوري الأوروبي 2017-18 لصالح أتليتكو مدريد.

ومع منتخب فرنسا سجل 8 أهداف دولية وحل وصيفا في يورو 2016 وغاب عن كتيبة الديوك المتوجة بلقب كأس العالم 2018.