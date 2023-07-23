سباحة - فريدة عثمان تودع منافسات 100 متر فراشة من بطولة العالم.. وموعد سباقها المفضل

لم تنجح فريدة عثمان في التأهل إلى نصف نهائي منافسات 100 متر فراشة من بطولة العالم المقامة في اليابان.

وتضم منافسات نصف النهائي أفضل 16 لاعبة في التصفيات.

وحققت فريدة عثمان المركز التاسع عشر في الترتيب العام بزمن قدره 59.09 ثانية.

بينما الكندية كاتيرين سافارد صاحبة المركز السادس عشر وآخر المتأهلات إلى نصف النهائي، حققت زمن قدره 58.56 ثانية.

وكانت فريدة عثمان قد تأهلت إلى نهائي النسخة الماضية من بطولة العالم لسباق 100 متر فراشة وكان ذلك في بودابست 2022.

وحققت فريدة عثمان وقتها رقما إفريقيا قياسيا بزمن قدره 57.76، كما حصدت فريدة وقتها المركز السابع في الترتيب النهائي برقم إفريقي جديد بزمن 57.66.

وفشلت فريدة عثمان في تكرار إنجاز النسخة الماضية بالتأهل إلى نهائي سباق 100 متر فراشة.

ولم تنته مشاركات فريدة عثمان في بطولة العالم رغم وداع سباق 100 متر فراشة، وتشارك فريدة في سباقها المفضل 50 متر فراشة.

وتقام منافسات 50 متر فراشة في بطولة العالم باليابان يوم 28 يوليو الجاري للتصفيات ونصف النهائي، بينما المتأهلات إلى النهائي يوم 29 يوليو الجاري.

وكانت فريدة قريبة من حصد برونزية ثالثة في بطولات العالم لسباق 50 متر فراشة في النسخة الماضية، ولكنها حققت المركز الرابع بزمن 25.38 ثانية برقم إفريقي قياسي ولكن حققت الصينية زانج ويفي البرونزية بزمن قدره 25.32 ثانية.

وسبق وأن حققت فريدة عثمان الميدالية البرونزية مرتين في بطولة العالم وكان ذلك لسباق 50 متر فراشة بنسختي 2017 و 2019 على التوالي.

ولا يعتبر سباق 50 متر فراشة أولمبيا.