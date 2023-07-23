كلوب لجماهير ليفربول: ثقوا بنا.. سنقوم بكل شيء ممكن من أجل موسم لا يمكن نسيانه

وعد يورجن كلوب مدرب ليفربول جماهير فريقه بتقديم موسم لا يمكن نسيانه، بعد موسم 2022-2023 المخيب للآمال.

ليفربول فشل في تحقيق أي بطولة في الموسم الماضي، واكتفى بالتأهل لبطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وقال كلوب في تصريحات نشرها موقع ناديه: "رسالتي للجماهير: ثقوا بنا. نحن نشعر بالمسؤولية لما يحدث هنا وسنقوم بكل شيء ممكن من أجل موسم لا يمكننا نسيانه، هذه هي الخطة".

وأضاف "أعلم أنني أقوم بهذه الوظيفة منذ عقود، ولكن شغفي لم يتوقف بعد، أنا حقًا سعيد لوجودي هنا".

وتابع "أريد أن أعيد الأمور إلى نصابها. القوة والإثارة تزداد بعد أن كان الموسم الماضي ليس رائعا".

وأتم المدرب الألماني "أنا واثق من أن لدينا فرصة جيدة لأن نحظى بموسم جيد".

وخلال الصيف الجاري ضم ليفربول أليكسيس ماك أليستر من برايتون ودومينيك سوبوسلاي من لايبزيج.

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