في الوقت الأصلي وركلات الترجيح.. مانشستر يونايتد يهزم أرسنال وديا

الأحد، 23 يوليه 2023 - 10:50

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد ضد أرسنال

تغلب مانشستر يونايتد على أرسنال وديا ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم الجديد.

ونجح مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز مرتين في نفس المباراة، إذ فاز بهدفين دون مقابل في الوقت الأصلي كما حقق الفوز في ركلات الترجيح وفقا لقواعد المباراة بخوض ركلات الترجيح بغض النظر عن النتيجة.

ودخل فريقا مانشستر يونايتد وأرسنال معسكرا في الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا للموسم الجديد.

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ونجح مانشستر يونايتد في تسجيل الهدفين بالشوط الأول خلال سبع دقائق فقط.

وافتتح برونو فيرنانديز التسجيل في الدقيقة 30 قبل أن يضيف جادون سانشو الثاني في الدقيقة 37.

وشهد اللقاء مشاركة ماسون ماونت صفقة مانشستر يونايتد الجديدة أساسيا.

أما أرسنال فشارك معه كل من يورين تيمبر وديكلان رايس وكاي هافرتز الوافدون الجدد في التشكيل الأساسي.

وفي ركلات الترجيح فاز مانشستر يونايتد بنتيجة 5-3 بعدما نجح في تسجيل ركلاته كاملة عن طريق كاسيميرو وديوجو دالوت وفيكتور ليندلوف وماركوس راشفورد وكريستيان إريكسن.

بينما سجل أرسنال ثلاث ركلات فقط عن طريق مارتن أوديجارد وتروسارد وجورجينو، وأهدر فابيو فييرا ركلة لأرسنال.

ويلعب أرسنال مباراته الودية المقبلة أمام برشلونة في الخامسة والنصف من فجر الخميس المقبل.

أما مانشستر يونايتد فمباراته المقبلة أمام وريكسهام الويلزي في الخامسة والنصف من فجر الأربعاء كما يواجه ريال مدريد في الثالثة والنصف من فجر الخميس باليوم التالي.

ويواجه مانشستر يونايتد كل من ريال مدريد ودورتموند ولينس الفرنسي وأتليتك بلباو وديا.

ويستهل مانشستر يونايتد مبارياته الرسمية في الموسم الجديد يوم 14 أغسطس المقبل بمواجهة ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي.

بينما أرسنال يستهل مشواره الرسمي بمواجهة مانشستر سيتي يوم 6 أغسطس المقبل في كأس الدرع الخيرية "السوبر الإنجليزي".

أما في الدوري فيبدأ أرسنال مشواره بمواجهة نوتنجهام فورست يوم 12 من شهر أغسطس المقبل.

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