خبر في الجول - أكينيولا خارج قائمة الزمالك في البطولة العربية.. وموقف محمود علاء

انضم البنيني سامسون أكينيولا لقائمة المستبعدين من قائمة الزمالك في البطولة العربية، فيما أصبح موقف محمود علاء أقرب للخروج أيضا بسبب الإصابة.

ويستعد الزمالك لبدء مشواره في البطولة العربية يوم الجمعة المقبل 28 يوليو بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي.

وخرج أكينيولا من حسابات الزمالك للمشاركة في البطولة العربية لأسباب فنية من الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، ليضاف لقائمة الثلاثي: محمود شبانة وعبد الله جمعة ومصطفى شلبي.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أسباب خروج الثلاثي من حسابات كارلوس أوسوريو مدرب الأبيض:

مصطفى شلبي: بسبب استمرار إصابته بكسر في القدم، حيث يتبقى له 3 أسابيع لبدء العودة لخوض التدريبات التأهيلية تمهيدا للمشاركة في المباريات.

عبد الله جمعة: بسبب استمرار إصابته في العضلة الخلفية والتي تعرض لها مؤخرا في التدريبات ولم تتحدد بعد موعدته عودته.

محمود شبانة: استبعاد بقرار من المدير الفني.

وحسبما علم FilGoal.com يُحسم موقف محمود علاء قبل السفر بساعات اليوم صباح الأحد، في ظل إصابته في الكاحل والأقرب خروجه من القائمة.

وشهدت اللائحة تعديل في موعد قيد اللاعبين بالبطولة العربية والتي جاءت كالتالي:

اللائحة الجديدة بعد التعديل:

لكل ناد مشارك في المرحلة النهائية الحق في أن يسجل في قائمته (35) لاعباً من المسجلين للنادي بالاتحاد الوطني على أن يختار من بينهم (23) لاعباً في كل مباراة.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن الاتحاد العربي لكرة القدم، حدد يوم 25 يوليو كتاريخ انتهاء القيد للاعبين في كأس العرب للأندية الأبطال بقوام 35 لاعبا لكل فريق.

من جهة أخرى، تنتهي بطولة الدوري المصري يوم 26 يوليو بمباراة الأهلي المؤجلة أمام المصري، ورغم إن الجولة الأخيرة للزمالك كانت يوم 16 يوليو، لكن النهاية الرسمية للمسابقة يوم 26 مع تاريخ آخر مباراة.

اتحاد الكرة كشف في وقت سابق عن استحالة فتح القيد لأي فريق إلا بعد انتهاء بطولة الدوري لأن فتح القيد يرتبط بفتح النظام من قبل فيفا، والذي لا يفتح إلا بعد نهاية الدوري.