الرمادي: حلمي طولان صاحب النسبة الأكبر في تتويج سيراميكا بلقب كأس الرابطة

الأحد، 23 يوليه 2023 - 00:14

كتب : FilGoal

أيمن الرمادي - المصري ضد سيراميكا

وجه أيمن الرمادي المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا الشكر لـ حلمي طولان ومن سبقه في تدريب الفريق بعد الفوز بلقب كأس الرابطة المصرية.

وتتوج سيراميكا كليوباترا باللقب على حساب المصري بعد الفوز بنتيجة 4-1 في المباراة النهائية. (طالع التفاصيل)

وقال الرمادي عبر أون تايم سبورتس 1: "لابد أن أشكر حلمي طولان هو صاحب النسبة الأكبر في تحقيق اللقب ومن قبله أحمد سامي ومعين الشعباني لأنهم أساسوا قواعد ممتازة للفريق".

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وأضاف "خلال تدريبي للفريق هذا الأسبوع وجدت قواعد ممتاز وأهدي لـ طولان الفوز لأنه صاحب النسبة الأكبر من الإنجاز".

وأتم "لا أستطيع التحدث عن إعداد الموسم المقبل وقادرون على ترتيب أنفسنا".

الرمادي تولى مهمة سيراميكا كليوباترا منذ 3 أيام فقط خلفا لحلمي طولان بعد نهاية مشوار الفريق في الدوري.

وتولى الرمادي مهمة تدريب أسوان الموسم المنقضي وهبط مع الفريق بسيناريو جنوني في الجولة الأخيرة ضد الداخلية.

اللقب كان هو الأول لسيراميكا كليوباترا في تاريخه في موسمه الثالث بالدوري الممتاز.

وقاد أيمن الرمادي مباراته الأولى لفريق سيراميكا كليوباترا وخلالها حقق لقبه الأول كمدرب.

وعادل سيراميكا كليوباترا عدد ألقاب فيوتشر في كأس الرابطة ليكونا الفريقان الوحيدان الذين توجا باللقب بعد نسخته الثانية.

سيراميكا كليوباترا تمكن من تحقيق الفوز ذهابا وإيابا على المصري في الدوري قبل المباراة النهائية، كما حقق أيمن الرمادي الأمر نفسه كمدرب لأسوان.

ميمي عبد الرازق مدرب المصري خسر النهائي الثاني في مسيرته بعد الخسارة في نهائي كأس مصر من الزمالك بقيادة سموحة.

أيمن الرمادي سيراميكا نهائي كأس الرابطة
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