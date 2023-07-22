موسى ديابي إلى أستون فيلا

السبت، 22 يوليه 2023 - 23:33

كتب : FilGoal

موسى ديابي - أستون فيلا

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي ضم الفرنسي موسى ديابي قادما من باير ليفركوزن.

وكشفت التقارير أن الجناح وقع على عقد يمتد 5 سنوات.

ولم يعلن النادي عن قيمة الصفقة.

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وأشار النادي إلى أن اللاعب سيلتحق بزملائه في معسكر الفريق في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبدأ ديابي مسيرته مع باريس سان جيرمان متدرجا بين فرق الشباب وحتى الفريق الأول.

وفي 2019 انضم إلى ليفركوزن وجذب أنظار العديد من الفرق.

وأنهى الموسم الماضي مسجلا 14 هدفا ومساهما بصناعة 11 هدفا في جميع المسابقات.

وأصبح ديابي ثالث صفقات أستون فيلا بعد الإسباني باو توريس من فياريال والبلجيكي يوري تيليمانس في صفقة انتقال حر.

وارتبط اسم الجناح البالغ 24 عاما بالانتقال لصفوف النصر السعودي في الأيام الماضية لكنه فضل الرحيل صوب الدوري الإنجليزي.

موسى ديابي أستون فيلا الدوري الإنجليزي
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