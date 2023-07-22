خبر في الجول – قندوسي قد يرحل عن الأهلي في هذه الحالة

بات أحمد قندوسي مرشحا للرحيل عن صفوف الأهلي خلال هذا الصيف.

أحمد قندوسي النادي : الأهلي الأهلي

ويمتد تعاقد قندوسي مع الأهلي حتى صيف 2027.

وحسبما علم FilGoal.com فإن في حالة نجاح الأهلي بضم مهاجم وجناح أجنبيين، سيكون مارسيل كولر منفتحا على فكرة خروج أحمد قندوسي سواء للبيع أو الإعارة.

ويرغب مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي في تدعيم صفوف فريقه خلال هذا الصيف بمهاجم وجناح أجنبيين.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن الأهلي تواصل مع أشرف بنشرقي وفي حالة التوصل لاتفاق مبدئي سيحضر شقيقه إلى القاهرة للإتمام الانتقال بشكل نهائي.

وأعلن الجزيرة الإماراتي رسميا عن رحيل جناحه المغربي أشرف بنشرقي بنهاية عقده مع الفريق الأسبوع الماضي.

كما قال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com عن مفاوضات المهاجم البرازيلي جوستافو سوزا: "المفاوضات مازالت قائمة بين الجميع ولم تنقطع".

وأردف "كل ما يثار حول توقف المفاوضات غير صحيح، ولو حدث ذلك لكان أبلغنا النادي الكوري بقراره بشكل رسمي ولكن هذا لم يحدث".

وأتم المصدر تصريحاته "الحسم سيكون خلال أيام ويتضح الموقف النهائي بشأن الصفقة".

قندوسي صاحب الـ24 عاما انضم للاهلي في يناير الماضي قادما من وفاق سطيف وشارك خلال 18 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع هدفا.

وتُوج قندوسي مع الأهلي بـ 4 ألقاب (الدوري - كأس مصر - السوبر المصري - دوري أبطال إفريقيا).