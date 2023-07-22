كلوب عن الانتقالات: يتبقى 3 أسابيع على بداية الموسم.. هناك عمل علينا القيام به

السبت، 22 يوليه 2023 - 15:28

كتب : FilGoal

يورجن كلوب

قال يورجن كلوب المدير الفني لليفربول إن ناديه مازال يتعين عليه القيام بعمل كبير في سوق الانتقالات لدعم صفوف الفريق قبل بداية الموسم المقبل.

وتحدث كلوب لموقع ليفربول الرسمي قائلا: "هناك الكثير من الأشياء علينا القيام بها".

وواصل "السوق مازال مفتوحا، إن كان يومي به 28 ساعة لذا لن يكون هناك مشكلة بل سأستطيع ملئهم بسهولة".

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وأضاف المدرب الألأماني "تركيزي الآن منصب على التدريبات وأحاول المساعدة في أمور أخرى".

وأتم "مازال يتبقى ثلاثة أسابيع ونصف على بداية الموسم وبعض الأمور يجب أن تحدث قبل ذلك الوقت، بالطبع أتحدث هنا عنا الانتقالات وهذا واضح وسوف يحدث، هناك لاعبين جدد سوف ينضموا لنا وسنحظى بفريق جيد".

وخلال الصيف الجاري ضم ليفربول أليكسيس ماك أليستر من برايتون ودومينيك سوبوسلاي من لايبزيج.

ليفربول كلوب
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