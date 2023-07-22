تقرير سعودي: الهلال يزاحم ريال مدريد على مبابي

السبت، 22 يوليه 2023 - 14:03

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان - ليل

يسعى نادي الهلال لضم الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان يجرمان بحسب صحيفة "الشرق الأوسط السعودية".

وينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المقبل في صيف 2024.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط السعودية"، فإن نادي الهلال يسعى لجس نبض مبابي إذا كان لديه الرغبة في اللعب في الدوري السعودي.

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وأوضحت الصحيفة ذاتها أن خطوة الهلال تأتي رغم تأكيد المقربين من اللاعب بأنه يريد ريال مدريد.

في المقابل ذكرت إذاعة "مونت كارلو الفرنسية" أن مبابي دخل اهتمامات تشيلسي لضمه هذا الصيف.

باريس سان جيرمان استبعد مبابي من قائمة الفريق التي ستسافر إلى اليابان لخوض عدة مباريات ودية استعدادا للموسم الجديد. (طالع التفاصيل)

وسبق أن كشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية في وقت سابق "أن موقف ناصر الخليفي رئيس النادي لم يتغير، وإما أن يمدد مبابي تعاقده مع باريس أو يغادر هذا الصيف".

وأن نادي باريس يتمنى أن يتخذ مبابي قراره في أقرب وقت ممكن ليبدأ النادي التحرك في هذا الملف".

من جهة أخرى قال يفين لو مي وكيل لاعبين أن عبر شبكة RMC الفرنسية: "ريال مدريد لا يمتلك المال حاليا من أجل ضم مبابي، لا أحد تقدم بعروض اليوم".

وأضاف "ريال مدريد ليس قادرا على دفع 40 مليون يورو صافية سنويا بالإضافة لمكافآت التي ستصل لـ 30 مليون يورو".

وشدد "راتب مبابي سيكون بين 70 و75 مليون يورو صافية، بنزيمة كان يتقاضى 13 مليون يورو، عليكم إدراك ذلك".

وأتم "لا يعرفون كيفية إدراج راتب اللاعب في الوقت الحالي، عندما كان حرا عرضوا عليه 20 مليون يورو وكان ذلك على بعد سنوات ضوئية مما يحصل عليه هنا".

ويستعد باريس سان جيرمان لخوض وديات ضد النصر يوم 25 يوليو الجاري.

عقبها ضد سيرزو أوساكا الياباني وإنتر الإيطالي وتشونبوك الكوري الجنوبي.

ويبدأ باريس سان جيرمان موسمه في الدوري الفرنسي بمواجهة لوريان.

كما سيواجه تولوز في كأس السوبر الفرنسي.

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