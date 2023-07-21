أزمة جديدة؟ استبعاد مبابي من قائمة باريس سان جيرمان المسافرة لـ اليابان

الجمعة، 21 يوليه 2023 - 23:54

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

استبعد نادي باريس سان جيرمان لاعبه كيليان مبابي من قائمة الفريق التي ستسافر إلى اليابان لخوض عدة مباريات ودية استعدادا للموسم الجديد.

وشهدت قائمة باريس سان جيرمان المسافرة لليابان تواجد كل من نيمار وماركو فيراتي وجانلويجي دوناروما وأشرف حكيمي.

بحسب "شبكة راديو مونت كارلو" فأن كيليان مبابي ليس ضمن المجموعة التي تسافر إلى اليابان لخوض عدة مباريات ودية.

أخبار متعلقة:
بعدما شارك كبديل.. مبابي يسجل في فوز باريس سان جيرمان الودي على لوهافر رودريجو: التعاقد مع مبابي؟ لا أعرف هو ينضم لريال مدريد كل عام تقارير: 6 لاعبين من سان جيرمان غاضبين من مبابي بعد ما قاله.. وموقف الخليفي حوار - مبابي: اسألوا مسؤولي سان جيرمان لماذا نخفق أوروبيا.. هذا نادي منقسم

وأوضح التقرير "النادي أبلغ اللاعب بعد المباراة الودية ضد لوهافر والتي سجل خلالها هدفا".

وأشار أيضا إلى أن القرار اتُخذ منذ عدة أشهر، النادي فوق كل شيء، في انتظار تمديد تعاقد اللاعب في ظل رغبته في عدم التجديد كما قال من قبل.

Le groupe parisien pour la tournée au Japon. ⤵️

وشارك مبابي في الدقيقة 66 بدلا من إسماعيل غربي في آخر تغييرات الفريق.

وسجل مبابي هدف تأكيد فوز باريس في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء بعد بينية شير ندور.

وسبق أن صرّح ناصرالخليفي رئيس ميلان خلال المؤتمر الصحفي لتقديم لويس إنريكي المدير الفني الجديد: "مبابي؟ موقفي واضح جدا، لا أريد تكرار الأمر كل مرة، إذا أراد الاستمرار نريد نحن أيضا ذلك. لكن إذا جدد تعاقده".

وأضافا "لا نريد خسارة أفضل لاعب في العالم بدون مقابل، هذا مستحيل".

وأتم مشددا "نحن نادٍ فرنسي، قال إنه لا يريد الرحيل بدون مقابل، إذا غيّر رأيه اليوم لن يكون هذا خطأي، لا نريد فقدانه بدون مقابل، هو أفضل لاعب في العالم، هذا الأمر واضح للغاية".

Image

وينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المقبل في صيف 2024 وهو ما يعني إمكانية التفاوض والانتقال لأي فريق دون مقابل.

وسبق أن كشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية في وقت سابق "أن موقف ناصر الخليفي لم يتغير، وإما أن يمدد مبابي تعاقده مع باريس أو يغادر هذا الصيف".

وأن نادي باريس يتمنى أن يتخذ مبابي قراره في أقرب وقت ممكن ليبدأ النادي التحرك في هذا الملف".

Mbappé's Split With P.S.G. Widens Into a War of Words - The ...

من جهة أخرى قال يفين لو مي وكيل لاعبين أن عبر شبكة RMC الفرنسية: "ريال مدريد لا يمتلك المال حاليا من أجل ضم مبابي، لا أحد تقدم بعروض اليوم".

وأضاف "ريال مدريد ليس قادرا على دفع 40 مليون يورو صافية سنويا بالإضافة لمكافآت التي ستصل لـ 30 مليون يورو".

وشدد "راتب مبابي سيكون بين 70 و75 مليون يورو صافية، بنزيمة كان يتقاضى 13 مليون يورو، عليكم إدراك ذلك".

وأتم "لا يعرفون كيفية إدراج راتب اللاعب في الوقت الحالي، عندما كان حرا عرضوا عليه 20 مليون يورو وكان ذلك على بعد سنوات ضوئية مما يحصل عليه هنا".

ويستعد باريس سان جيرمان لخوض وديات ضد النصر يوم 25 يوليو الجاري.

يعقبها ضد سيرزو أوساكا الياباني وإنتر الإيطالي وتشونبوك الكوري الجنوبي.

ويبدأ باريس سان جيرمان موسمه في الدوري الفرنسي بمواجهة لوريان.

كما سيواجه تولوز في كأس السوبر الفرنسي.

كيليان مبابي باريس سان جيرمان
نرشح لكم
سكاي: بايرن ميونيخ ينتظر موقف فابينيو من مفاوضات اتحاد جدة وليفربول سافيتش: كان لدي رغبة في التغيير.. وهدفي الفوز بجميع البطولات مع الهلال بعدما شارك كبديل.. مبابي يسجل في فوز باريس سان جيرمان الودي على لوهافر الفهد يعود لـ فرنسا مجددا.. أوباميانج ينضم إلى مارسيليا "سيظل دائما هذا بيته".. مارسيليا يعلن نهاية حقبة ديميتري باييه صاحب سوبر هاتريك ضد ريال مدريد.. لاتسيو يضم كاستيانوس لايبزيج ينفي التوصل لاتفاق مع مانشستر سيتي لانتقال جفارديول مصدر من الاتحاد لـ في الجول: طارق العشري الأقرب لتدريب الفريق.. وجلسة حاسمة
أخر الأخبار
عبد الحميد بسيوني يكشف لـ في الجول أسماء إفريقية على طاولة طلائع الجيش 44 دقيقة | الدوري المصري
مصيلحي لـ في الجول: العشري تمسك بالتحدي في الاتحاد السكندري ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - أحمد عمر مديرا فنيا لـ الاتحاد السكندري ساعة | كرة سلة
عامر حسين لـ في الجول: لن نؤجل مباراة الأهلي والداخلية.. وهكذا سيستمر كأس مصر ساعة | الكرة المصرية
قائمة المصري - 24 لاعبا ضمن خيارات ميمي عبد الرازق في نهائي كأس الرابطة ساعة | الكرة المصرية
الثاني من المحلة.. حميد ماو على أعتاب طلائع الجيش ساعة | الدوري المصري
أزمة جديدة؟ استبعاد مبابي من قائمة باريس سان جيرمان المسافرة لـ اليابان ساعة | الكرة الأوروبية
مرتضى منصور: أشيمبونج تم تحريضه على شكوى الزمالك.. وهذا سبب عدم السداد 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صدفة غريبة لـ ديانج بعد هدفه في المقاولون 2 حسام عاشور يكشف لـ في الجول سبب تواجده في مقر الأهلي 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النصر طلب ضم الشناوي.. وهذه شروطنا 4 مؤتمر ناري لـ أوسوريو: أطالب بقانون المدافع ذو القدم اليسرى.. القمة ليست الكلاسيكو ولا تتصلوا بي