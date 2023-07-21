أزمة جديدة؟ استبعاد مبابي من قائمة باريس سان جيرمان المسافرة لـ اليابان

استبعد نادي باريس سان جيرمان لاعبه كيليان مبابي من قائمة الفريق التي ستسافر إلى اليابان لخوض عدة مباريات ودية استعدادا للموسم الجديد.

وشهدت قائمة باريس سان جيرمان المسافرة لليابان تواجد كل من نيمار وماركو فيراتي وجانلويجي دوناروما وأشرف حكيمي.

بحسب "شبكة راديو مونت كارلو" فأن كيليان مبابي ليس ضمن المجموعة التي تسافر إلى اليابان لخوض عدة مباريات ودية.

وأوضح التقرير "النادي أبلغ اللاعب بعد المباراة الودية ضد لوهافر والتي سجل خلالها هدفا".

وأشار أيضا إلى أن القرار اتُخذ منذ عدة أشهر، النادي فوق كل شيء، في انتظار تمديد تعاقد اللاعب في ظل رغبته في عدم التجديد كما قال من قبل.

Le groupe parisien pour la tournée au Japon. ⤵️

وشارك مبابي في الدقيقة 66 بدلا من إسماعيل غربي في آخر تغييرات الفريق.

وسجل مبابي هدف تأكيد فوز باريس في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء بعد بينية شير ندور.

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وسبق أن صرّح ناصرالخليفي رئيس ميلان خلال المؤتمر الصحفي لتقديم لويس إنريكي المدير الفني الجديد: "مبابي؟ موقفي واضح جدا، لا أريد تكرار الأمر كل مرة، إذا أراد الاستمرار نريد نحن أيضا ذلك. لكن إذا جدد تعاقده".

وأضافا "لا نريد خسارة أفضل لاعب في العالم بدون مقابل، هذا مستحيل".

وأتم مشددا "نحن نادٍ فرنسي، قال إنه لا يريد الرحيل بدون مقابل، إذا غيّر رأيه اليوم لن يكون هذا خطأي، لا نريد فقدانه بدون مقابل، هو أفضل لاعب في العالم، هذا الأمر واضح للغاية".

وينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المقبل في صيف 2024 وهو ما يعني إمكانية التفاوض والانتقال لأي فريق دون مقابل.

وسبق أن كشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية في وقت سابق "أن موقف ناصر الخليفي لم يتغير، وإما أن يمدد مبابي تعاقده مع باريس أو يغادر هذا الصيف".

وأن نادي باريس يتمنى أن يتخذ مبابي قراره في أقرب وقت ممكن ليبدأ النادي التحرك في هذا الملف".

من جهة أخرى قال يفين لو مي وكيل لاعبين أن عبر شبكة RMC الفرنسية: "ريال مدريد لا يمتلك المال حاليا من أجل ضم مبابي، لا أحد تقدم بعروض اليوم".

وأضاف "ريال مدريد ليس قادرا على دفع 40 مليون يورو صافية سنويا بالإضافة لمكافآت التي ستصل لـ 30 مليون يورو".

وشدد "راتب مبابي سيكون بين 70 و75 مليون يورو صافية، بنزيمة كان يتقاضى 13 مليون يورو، عليكم إدراك ذلك".

وأتم "لا يعرفون كيفية إدراج راتب اللاعب في الوقت الحالي، عندما كان حرا عرضوا عليه 20 مليون يورو وكان ذلك على بعد سنوات ضوئية مما يحصل عليه هنا".

ويستعد باريس سان جيرمان لخوض وديات ضد النصر يوم 25 يوليو الجاري.

يعقبها ضد سيرزو أوساكا الياباني وإنتر الإيطالي وتشونبوك الكوري الجنوبي.

ويبدأ باريس سان جيرمان موسمه في الدوري الفرنسي بمواجهة لوريان.

كما سيواجه تولوز في كأس السوبر الفرنسي.