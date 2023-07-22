عمرو جمال: كنت قريبا من العودة لـ الأهلي.. وهذه حقيقة مفاوضات الزمالك

السبت، 22 يوليه 2023 - 11:28

كتب : FilGoal

عمرو جمال يحتفل بهدفه مع فاركو أمام الزمالك

كشف عمرو جمال مهاجم فاركو عن اقترابه من العودة للنادي الأهلي في وقت سابق.

ويلعب عمرو جمال في فاركو منذ صيف 2021 قادما من الأهلي في صفقة انتقال حر.

وقال جمال عبر "أون تايم سبورتس": "انتقلت إلى طلائع الجيش على سبيل الإعارة وبعدما ظهرت بمستوى جيد تحدث معي أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي".

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وأوضح "لم يتم تسجيل عقد إعارتي في اتحاد الكرة لذلك تفاوض معي الأهلي على أني لاعب حر. رحبت بالعودة ولكني رفضت فكرة الخروج على سبيل الإعارة مجددا فطلب مني أمير توفيق مهلة للرد".

وتابع "شعرت بأن هناك اتجاه لعدم عودتي لذلك قررت التوقيع لنادي فاركو. بعد توقيعي لفاركو تواصل معي أمير توفيق مجددا عقب مباراة الأهلي أمام كايزر تشيفز في نهائي دوري الابطال وأبلغني برغبة موسيماني في عودتي لكني كنت أتممت الاتفاق مع نادي فاركو".

وعن مفاوضات الزمالك كشف "وصلني عروض من نادي الزمالك عن طريق وكلاء فقط. أنا لا أعترف سوى بالعروض الرسمية التي تصل النادي الذي يملك عقدي وأعتقد أن ذلك لم يحدث من نادي الزمالك".

وواصل مهاجم الأهلي السابق "نادي فاركو أبلغني بوجود عروض لي في الفترة الحالية من الدوري. سندرس الأمر ولدي انفتاح للذهاب لأي نادي في مصر".

وينتهى تعاقد عمرو جمال مع نادي فاركو بنهاية الموسم المقبل.

ويتولى البرتغالي برونو روماو مهمة تدريب فاركو بشكل مؤقت.

وأنهى النادي السكندري الموسم في المركز التاسع برصيد 42 نقطة.

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