مستمر في الإسكندرية.. طارق العشري مديرا فنيا لـ الاتحاد

الجمعة، 21 يوليه 2023 - 23:00

كتب : هاني العوضي

طارق العشري مدرب فاركو

أعلن نادي الاتحاد السكندري تعيين طارق العشري مديرا فنيا للفريق خلفا للصربي زوران مانولوفيتش.

وسيقود العشري زعيم الثغر في موسم 2023-2024.

وعقد العشري جلسة مع محمد مصيلحي رئيس النادي عقب تفويضه من مجلس الإدارة للتفاوض على كافة التفاصيل.

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وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن الاتحاد السكندري تواصل مع طارق العشري منذ فترة لاحتمالية تدريب الفريق.

وتوصل الطرفان لاتفاق بعد توقف مفاوضات نادي الاتحاد السكندري مع إيهاب جلال لتولي تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

ويستمر العشري في قيادة الفرق السكندرية في الدوري خلال تجربة ثالثة على التوالي، حيث بدأ الموسم الماضي مع سموحة ثم قاد فاركو في النصف الثاني من الموسم المنقضي.

وقاد العشري من قبل كل من حرس الحدود ثم إنبي والمقاولون العرب ووادي دجلة والمصري وطلائع الجيش.

الاتحاد السكندري أعلن رحيل زوران مانولوفيتش عن تدريب الفريق بعد نهاية موسم زعيم الثغر ورغم تمديد عقد زوران في وقت سابق لموسم مقبل.

طارق العشري رحل عن تدريب فاركو قبل أيام، ليتولى البرتغالي برونو روماو المهمة مؤقتا خلفا له.

وأنهى الاتحاد السكندري الموسم في المركز الثامن برصيد 43 نقطة.

العملاق الأخضر أنهى النصف الأول من الدوري في المركز السادس برصيد 30 نقطة، وبفارق نقطتين عن الزمالك صاحب المركز الرابع حينها، لكن الفريق جمع 13 نقطة فقط في النصف الثاني من البطولة.

طارق العشري الاتحاد السكندري الدوري المصري
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