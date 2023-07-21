خبر في الجول – توقف مفاوضات الاتحاد وإيهاب جلال

الجمعة، 21 يوليه 2023 - 15:08

كتب : عمرو نبيل

إيهاب جلال - فاركو

توقفت مفاوضات نادي الاتحاد السكندري مع إيهاب جلال لتولي تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.

الاتحاد السكندري أعلن قبل أيام الانفصال عن زوران مانولوفيتش المدرب الصربي بعد نهاية الموسم.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مفاوضات الاتحاد مع إيهاب جلال توقفت بعدما حدث اختلاف حول شروط التعاقد.

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ولم يتم الاتفاق بين الاتحاد وإيهاب جلال حول بعض الطلبات المادية وكذلك بعض شروط التعاقد.

FilGoal.com أشار في وقت سابق إلى أن إيهاب جلال وافق على فكرة تدريب الاتحاد السكندري بشكل مبدئي، وعرض طلباته للموافقة على العرض.

من جهته، طلب محمد مصيلحي مهلة من جلال حتى يوم الجمعة المقبل للرد على طلبات المدرب وإمكانية توفيرها وهذا ما حدث بعدم الموافقة والاتجاه للتعاقد مع مدرب جديد.

ويبحث مصيلحي عن مدرب جديد بعدما اعتذر حسام البدري عن عدم قبول عرض الاتحاد بسبب ارتباطه بالتواجد مع الصفاقسي في كأس العرب للأندية الأبطال.

وأنهى زعيم الثغر الدوري في المركز الثامن برصيد 43 نقطة.

إيهاب جلال بدأ الموسم الجاري رفقة النادي المصري ولمدة 4 جولات فقط، قبل أن تتم إقالته ويتولى بعدها بفترة تدريب فاركو لمدة 8 مباريات فقط.

الاتحاد السكندري إيهاب جلال
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