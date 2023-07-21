سكاي: بايرن ميونيخ ينتظر موقف فابينيو من مفاوضات اتحاد جدة وليفربول

الجمعة، 21 يوليه 2023 - 22:42

كتب : FilGoal

إصابة فابينيو مع ليفربول ضد ميتييلاند

أبدى بايرن ميونيخ الألماني اهتماما بضم البرازيلي فابينيو لاعب وسط ليفربول الإنجليزي.

ويقترب لاعب الوسط البرازيلي من الانتقال لصفوف اتحاد جدة السعودي.

وأشار فلوريان بلاتنبيرج الصحفي بشبكة "سكاي سبورت" الألمانية أن بايرن ينتظر حال فشل المفاوضات بين ليفربول واتحاد جدة للدخول على خط التفاوض.

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وأوضح أن أسلوب اللاعب مناسب للفريق.

وأتم أن علاقة مدراء بايرن ميونيخ مع جورج مينديش وكيل اللاعب ربما تساهم في إتمام التعاقد إن حدث.

وبحسب تقرير سابق لشبكة "ذا أثليتك" فإن اتحاد جدة يستعد لتقديم عرض قيمته 40 مليون جنيه استرليني لضم فابينيو لاعب وسط ليفربول.

وحسبما ذكر فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا فإن فابينيو لن يسافر مع ليفربول للمعسكر بسبب مفاوضات الاتحاد السعودي.

وأوضحت التقارير أن نونو سانتو مدرب الاتحاد يرغب في تدعيم وسط ملعب فريقه بصفقة قوية جديدة بعد ضم نجولو كانتي من تشيلسي.

ويضم اتحاد جدة بين صفوفه الثنائي المصري الدولي، المدافع أحمد حجازي وطارق حامد لاعب الوسط.

فابينيو بات اللاعب الثاني من ليفربول الذي يرتبط اسمه باتحاد جدة بعد زميله الهولندي فيرجيل فان دايك. (طالع التفاصيل)

وانضم فابينيو لصفوف ليفربول في عام 2018 قادما من نادي الإمارة الفرنسية موناكو.

البالغ من العمر 29 عاما توج مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وضم الاتحاد من أوروبا خلال الصيف الجاري كريم بنزيمة من ريال مدريد ونجولو كانتي من تشيلسي والبرتغالي جوتا من سيلتك.

ويملك الاتحاد بين صفوفه لاعبي منتخب مصر أحمد حجازي وطارق حامد.

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