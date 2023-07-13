البلاد السعودية: فان ديك على رأس المرشحين لتعويض حجازي

الخميس، 13 يوليه 2023 - 11:32

كتب : FilGoal

ليفربول - ولفرهامبتون - فان دايك

بات فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول على رأس الأسماء المرشحة للانتقال لـ اتحاد جدة بحسب صحيفة "البلاد" السعودية.

ويمتد عقد النجم الهولندي مع ليفربول حتى صيف 2025.

وبحسب صحيفة "البلاد" فإن فيرجيل فان دايك ضمن الأسماء المرشحة لتعويض أحمد حجازي المدافع الدولي المصري المصاب بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

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وأضافت التقارير أن الاتحاد يسعى للتعاقد مع بديل لحجازي الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة في آخر مباريات الموسم الماضي، ووضع بعض الأسماء مثل فان دايك والمغربي رومان سايس لاعب بشكتاش التركي.

وأعلن اتحاد جدة عن خضوع قائده ومدافعه أحمد حجازي لعملية جراحية ناجحة بعد إصابته في الرباط الصليبي.

ويعد فان دايك أحد أهم أعمدة ليفربول وخاض مع الفريق 222 مباراة وسجل 19 هدفا وصنع 12 آخرين.

المدافع اللبالغ من العمر 32 عاما انضم إلى ليفربول في يناير 2018 قادما من ساوثامبتون، ومنذ ذلك الوقت كان عاملا أساسيا في تحسن دفاعات الفريق وتتويجه بدوري أبطال أوروبا 2019 ثم لقب الدوري الإنجليزي عام 2020، والذي غاب قبلها لمدة 30 عاما.

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