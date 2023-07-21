سافيتش: كان لدي رغبة في التغيير.. وهدفي الفوز بجميع البطولات مع الهلال

كشف سيرجي سافيتش لاعب الهلال السعودي الجديد عن أهدافه مع الفريق.

وانضم سيرجي سافيتش لصفوف الهلال قادما من لاتسيو الإيطالي لمدة 3 سنوات.

وقال سافيتش عبر حساب ناديه في تويتر: "كان لدي رغبة في التغيير ثم اخترت عالما مختلفا عن العالم الذي كنت فيه وكنت سعيدا بالحضور لتغيير الجو، عندما وصلني العرض الرسمي تحدثت في البداية مع وكلائي وبعدها أخبرت عائلتي على الفور، لم أكن من قرر ذلك قررنا جميعا كعائلة التغيير والذهاب إلى عالم آخر".

وأضاف " احتاجت لبعض الوقت للتعرف أكثر على زملائي والتعرف على طريقة اللعب وكيفية التدريب وكيفية العيش لكني أشعر بسعادة غامرة هنا".

وكشف "كنت في حالة صدمة لأنني لم أتوقع هذا الكم من الحصص التدريبية في المعسكر ولم يكن لدي وقت كافٍ للتدرب بمفردي قبل الانضمام للفريق، وتحدثت مع المدرب وأوضح لي الأهداف وأعلم أن الموسم الماضي لم يكن جيدا للفريق وهدفنا هو الفوز بجميع البطولات مع النادي".

وأتم: "كنت في حالة صدمة لأنني لم أتوقع هذا الكم من الحصص التدريبية في المعسكر ولم يكن لدي وقت كافٍ للتدرب بمفردي قبل الانضمام للفريق، وتحدثت مع المدرب وأوضح لي الأهداف وأعلم أن الموسم الماضي لم يكن جيدا للفريق وهدفنا هو إحضار البطولات للنادي".

سافيتش أصبح الصفقة الثالثة لنادي الهلال بعد الثنائي كاليدو كوليبالي قادما من تشيلسي وروبن نيفيز قادما من وولفرهامبتون

سافيتش البالغ من العمر 28 عاما لعب الموسم الماضي مع لاتسيو 47 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 11 هدفا وصنع 8 أهداف.