الفهد يعود لـ فرنسا مجددا.. أوباميانج ينضم إلى مارسيليا

الجمعة، 21 يوليه 2023 - 20:21

كتب : FilGoal

أوباميانج

أعلن نادي أولمبيك مارسيليا ضم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج قادما من تشيلسي الإنجليزي.

وبحسب التقارير فأن الجابوني وقع على عقد لمدة 3 مواسم بعد فسخ تعاقده مع تشيلسي.

جاء ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان رحيل القائد ديميتري باييه عن صفوف الفريق الفرنسي. (طالع التفاصيل)

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وأصبح الجابوني خامس صفقات مارسيلينو مع مارسيليا بعد البرازيلي رينان لودي والفرنسي جوفيري كوندوجوبيا من أتليتكو مدريد

كما فعّل النادي بنود شراء الثنائي الأوكراني روسلان مالينوفسكي من أتالانتا والمغربي أمين حارث من شالكه.

وبدأ الجابوني مسيرته مع ميلان الإيطالي ثم انتقل لفرنسا من بوابة ديجون وليل وموناكو وسانت إيتيان.

وساهم في الفوز بلقب كأس فرنسا في 2013 مع الأخضر الفرنسي.

وانضم لصفوف بوروسيا دورتموند سجل خلال 4 مواسم ونصف 141 هدفا وصنع 36 وحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني موسم 2015-16 وهداف الدوري في 2016-17 ومحققا لقبي سوبر ألماني وكأس ألمانيا.

وفي شتاء 2018 انضم لصفوف أرسنال لمدة 4 مواسم مسجلا 92 هدفا ومحققا لقبين وجائزة هداف الدوري الإنجليزي موسم 2018-19 بالتساوي مع محمد صلاح وساديو ماني ثنائي ليفربول.

وفي يناير 2022 انضم لصفوف برشلونة في صفقة انتقال حر وتوج بلقب السوبر الإسباني.

وانتقل الصيف الماضي صوب تشيلسي لكن تجربته لم تمر بشكل جيد، فخاض 21 مباراة سجل خلالها 3 أهداف.

وبقميص منتخب الجابون يعد الهداف التاريخي لبلاده وحاز جائزة أفضل لاعب في القارة عام 2015.

وعاد الفهد الجابوني لفرنسا مجددا بعد 10 سنوات منذ رحيله عن سانت إيتيان لخوض تجارب في ألمانيا وإنجلترا وإسبانيا.

أولمبيك مارسيليا أوباميانج تشيلسي
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