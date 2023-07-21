لايبزيج ينفي التوصل لاتفاق مع مانشستر سيتي لانتقال جفارديول

الجمعة، 21 يوليه 2023 - 15:59

كتب : FilGoal

يوشكو جفارديول - كرواتيا

نفى ماكس إبيرل المدير الرياضي للايبزيج توصل ناديه لاتفاق مع مانشستر سيتي بشأن انتقال يوشكو جفارديول خلال الصيف الجاري.

وتحدث المدير الرياضي للايبزيج لشبكة "سكاي سبورت" ألمانيا قائلا: "لا يوجد اتفاق بيننا وبين مانشستر سيتي، الأمر ليس قريبا".

وواصل "الحقيقة أن مانشستر سيتي يرغب في ضمه لكننا مازلنا بعيدين للغاية عن الاتفاق".

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وأردف "انتقال دمينيك سوبوسلاي إلى ليفربول آمنا ماليا، نحن لا نحتاج المال بل نفضل بقاء يوشكو معنا".

واستدرك "نحن نادي لا نقف أمام أي شيء بل نتمتع بالشفافية ولكن لدينا أفكارنا ونريد تنفيذها".

وكان فابريزيو رومانو صحفي شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا أوضح أن جفارديول اجتاز الفحص الطبي الأول بنجاح للانضمام إلى سيتي مؤكدا أن اللاعب وافق على تفاصيل التعاقد الشخصية.

ويمتد تعاقد جفارديول مع لايبزيج حتى صيف عام 2027.

وخاض جفارديول مع لايبزيج 87 مباراة سجل خلالهم خمسة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

ويملك جفارديول صاحب الـ21 عاما 21 مباراة بقميص منتخب كرواتيا سجل خلالهم هدفين.

وخلال الصيف الجاري ضم مانشستر سيتي ماتيو كوفاسيتش من صفوف تشيلسي.

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