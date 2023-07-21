مصدر من الاتحاد لـ في الجول: طارق العشري الأقرب لتدريب الفريق.. وجلسة حاسمة

اقترب طارق العشري من تولي تدريب نادي الاتحاد السكندري خلال الفترة المقبلة.

الاتحاد السكندري أعلن قبل أيام الانفصال عن زوران مانولوفيتش المدرب الصربي بعد نهاية الموسم.

وقال مصدر من الاتحاد لـ FilGoal.com: "طارق العشري بات المرشح الأقرب لتولي تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة خلفا للصربي زوران".

وأضاف "الساعات المقبلة ستشهد جلسة بين مجلس إدارة الاتحاد وطارق العشري، وسيتم الإعلان الرسمي عن توليه المهمة حال إتمام الاتفاق".

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن الاتحاد السكندري يتواصل مع طارق العشري منذ فترة لاحتمالية تدريب الفريق.

طارق العشري يملك عرضين آخرين، أحدهما من فريق عربي إفريقي، والآخر من مصر.