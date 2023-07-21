مصدر من الاتحاد لـ في الجول: طارق العشري الأقرب لتدريب الفريق.. وجلسة حاسمة

الجمعة، 21 يوليه 2023 - 15:21

كتب : حامد وجدي

طارق العشري مدرب فاركو

اقترب طارق العشري من تولي تدريب نادي الاتحاد السكندري خلال الفترة المقبلة.

الاتحاد السكندري أعلن قبل أيام الانفصال عن زوران مانولوفيتش المدرب الصربي بعد نهاية الموسم.

وقال مصدر من الاتحاد لـ FilGoal.com: "طارق العشري بات المرشح الأقرب لتولي تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة خلفا للصربي زوران".

وأضاف "الساعات المقبلة ستشهد جلسة بين مجلس إدارة الاتحاد وطارق العشري، وسيتم الإعلان الرسمي عن توليه المهمة حال إتمام الاتفاق".

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن الاتحاد السكندري يتواصل مع طارق العشري منذ فترة لاحتمالية تدريب الفريق.

طارق العشري يملك عرضين آخرين، أحدهما من فريق عربي إفريقي، والآخر من مصر.

الاتحاد السكندري أعلن رحيل زوران مانولوفيتش عن تدريب الفريق اليوم الاثنين بعد نهاية موسم زعيم الثغر ورغم تمديد عقد زوران في وقت سابق لموسم مقبل.

طارق العشري رحل عن تدريب فاركو قبل أيام، ليتولى البرتغالي برونو روماو المهمة مؤقتا خلفا له.

وأنهى الاتحاد السكندري الموسم في المركز الثامن برصيد 43 نقطة.

العملاق الأخضر أنهى النصف الأول من الدوري في المركز السادس برصيد 30 نقطة، وبفارق نقطتين عن الزمالك صاحب المركز الرابع حينها، لكن الفريق جمع 13 نقطة فقط في النصف الثاني من البطولة.

طارق العشري الاتحاد السكندري
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