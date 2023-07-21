فاران: هذه أكبر مميزات تين هاج.. ونحتاج للاعبين بشخصية قوية

كشف رافائيل فاران مدافع مانشستر يونايتد عن أكبر مميزات إريك تين هاج مدرب فريقه.

رافاييل فاران النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وتحدث فاران لشبكة "إي إس بي إن" الأمريكية قائلا: "إنه يريد فريقا يتمتع بشخصية قوية وهو القائد لذا عليه أن يظهر ذلك بنفسه".

وواصل "إنه ليس خائفا من اتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية".

وأكمل اللاعب الفرنسي المتوج بكأس العالم 2018 "هو يعرف بالضبط ما يريد، لقد أظهر هذا التصميم ومنذ اليوم الأول عرفنا ما يتعين علينا القيام به وإلى أين يريد أن يذهب".

وأكمل "كل شيء واضح للاعبين والفريق ولدينا علاقة جيدة بالمدرب".

وتابع فاران حديثه "نحتاج للاعبين ذو شخصية قوية فإن أردت الفوز بالبطولات الكبرى فأنت تحتاج لتلك الشخصية، الفارق بين الفريق الجيد والعظيم هو شيء عقلي".

وأردف "نحتاج أن نؤمن بأنفسنا وأن نصمم على النجاح وشخصية اللاعبين شيء مهم".

وشدد "نريد القتال على كل بطولة هذا ما يتوقعه الجميع في هذا النادي، نريد النضوج معا كفريق وأن نتحلى بالثبات لنكون في القمة هذا ما نريده".

وأتم فاران تصريحاته "أشعر بثقة أكبر في غرفة خلع الملابس بطريقة جيدة وليس بشكل متغطرس، لكنني واثق من إمكانياتنا وأعتقد أنه بإمكاننا تحقيق شيء ما".