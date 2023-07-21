فاران: هذه أكبر مميزات تين هاج.. ونحتاج للاعبين بشخصية قوية

الجمعة، 21 يوليه 2023 - 13:14

كتب : FilGoal

رافائيل فاران مدافع مانشستر يونايتد

كشف رافائيل فاران مدافع مانشستر يونايتد عن أكبر مميزات إريك تين هاج مدرب فريقه.

رافاييل فاران

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وتحدث فاران لشبكة "إي إس بي إن" الأمريكية قائلا: "إنه يريد فريقا يتمتع بشخصية قوية وهو القائد لذا عليه أن يظهر ذلك بنفسه".

وواصل "إنه ليس خائفا من اتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية".

أخبار متعلقة:
طلب من مؤمن زكريا بشأن حسام عاشور بعد تتويج الأهلي بالدوري الداخلية: الأهلي وافق على طلبنا بتأجيل مباراتنا في كأس مصر أسود وأصفر وأبيض.. ريال مدريد يعلن قميصه الثاني

وأكمل اللاعب الفرنسي المتوج بكأس العالم 2018 "هو يعرف بالضبط ما يريد، لقد أظهر هذا التصميم ومنذ اليوم الأول عرفنا ما يتعين علينا القيام به وإلى أين يريد أن يذهب".

وأكمل "كل شيء واضح للاعبين والفريق ولدينا علاقة جيدة بالمدرب".

وتابع فاران حديثه "نحتاج للاعبين ذو شخصية قوية فإن أردت الفوز بالبطولات الكبرى فأنت تحتاج لتلك الشخصية، الفارق بين الفريق الجيد والعظيم هو شيء عقلي".

وأردف "نحتاج أن نؤمن بأنفسنا وأن نصمم على النجاح وشخصية اللاعبين شيء مهم".

وشدد "نريد القتال على كل بطولة هذا ما يتوقعه الجميع في هذا النادي، نريد النضوج معا كفريق وأن نتحلى بالثبات لنكون في القمة هذا ما نريده".

وأتم فاران تصريحاته "أشعر بثقة أكبر في غرفة خلع الملابس بطريقة جيدة وليس بشكل متغطرس، لكنني واثق من إمكانياتنا وأعتقد أنه بإمكاننا تحقيق شيء ما".

مانشستر يونايتد فاران تين هاج
نرشح لكم
من جوارديولا إلى لاعبه السابق.. بيرنلي يتعاقد مع منقذ شباب إنجلترا الكاميروني الثاني.. مانشستر يونايتد يضم أونانا من إنتر سكاي: تمت.. موسى ديابي يختار أستون فيلا ويرفض عرض النصر على اليمين واليسار.. أهلي جدة يفاوض نيوكاسل لضم سان ماكسيمان برونو فيرنانديز قائد جديد لـ مانشستر يونايتد سكاي: عرض ضخم من أهلي جدة للتعاقد مع مدرب فولام ذا أثليتك: نيوكاسل حسم صفقته الثانية سكاي: ميتروفيتش أخبر وكلائه بنيته عدم اللعب لـ فولام مجددا من أجل الهلال
أخر الأخبار
مصدر من الاتحاد لـ في الجول: طارق العشري الأقرب لتدريب الفريق.. وجلسة حاسمة 15 دقيقة | الكرة المصرية
انتقاد لعدم الدفاع عنه واتهامات مستمرة بالخيانة.. سبب عداء لوكاكو مع جماهير إنتر 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – توقف مفاوضات الاتحاد وإيهاب جلال 28 دقيقة | الكرة المصرية
أنشيلوتي: تدريب البرازيل؟ عقدي مستمر مع ريال مدريد.. ولدينا فريق أفضل من العام الماضي ساعة | الدوري الإسباني
فاران: هذه أكبر مميزات تين هاج.. ونحتاج للاعبين بشخصية قوية 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
طلب من مؤمن زكريا بشأن حسام عاشور بعد تتويج الأهلي بالدوري 3 ساعة | الدوري المصري
الداخلية: الأهلي وافق على طلبنا بتأجيل مباراتنا في كأس مصر 3 ساعة | الكرة المصرية
أسود وأصفر وأبيض.. ريال مدريد يعلن قميصه الثاني 3 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صدفة غريبة لـ ديانج بعد هدفه في المقاولون 2 حسام عاشور يكشف لـ في الجول سبب تواجده في مقر الأهلي 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النصر طلب ضم الشناوي.. وهذه شروطنا 4 مؤتمر ناري لـ أوسوريو: أطالب بقانون المدافع ذو القدم اليسرى.. القمة ليست الكلاسيكو ولا تتصلوا بي