درع الوداع.. الخطيب يكرم أيمن أشرف

الخميس، 20 يوليه 2023 - 21:56

كتب : FilGoal

محمود الخطيب - أيمن أشرف

كرّم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، مدافع الفريق أيمن أشرف قبل انتقاله إلى البنك الأهلي مع نهاية الموسم الحالي.

وعقد الخطيب جلسة مع أشرف، أكد خلالها اعتزاز النادي وتقديره لعطاء اللاعب، وكونه من أبناء الأهلي المخلصين والمعروف عنهم الالتزام والانضباط على مدار مشوارهم الكروي، فضلًا عن مساهمته مع زملائه في فوز الفريق بالعديد من البطولات المحلية والقارية وإسعاد الجماهير.

وأوضح الخطيب أن الأهلي لن ينسى من أعطى بحب وإخلاص، وبذل كل الجهد من أجل رفعة النادي في كافة المحافل. وأن أبواب الأهلي سوف تظل مفتوحة أمامه في كل وقت، خاصة وأن ارتباطه بالنادي أكبر من أي عقود تبدأ وتنتهي.

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وفي نهاية اللقاء أهدى رئيس النادي درعا خاصّا لأيمن أشرف، تقديرًا لما قدمه مع النادي خلال السنوات الماضية، متمنيًا له التوفيق في مشواره الفترة القادمة.

ومن جانبه عبر اللاعب عن اعتزازه وتقديره لهذا التكريم، كما كشف عن تقديره للمكالمة التي تلقاها من الخطيب قبل مباراة الأهلي وحرس الحدود أمس؛ للتأكيد على ضرورة تواجده في احتفالية الفريق بتسلم درع الدوري ومشاركة زملائه فرحتهم بالتتويج للمرة الـ43 في تاريخ النادي.

وكشف نادي البنك الأهلي أن صفقة أيمن أشرف هي أولى صفقات فترة الانتقالات الصيفية.

وأنهى البنك الأهلي الموسم الماضي من الدوري في المركز الثاني عشر برصيد 39 نقطة.

وكان أيمن أشرف قد عاد إلى الأهلي في صيف 2017 قادما من سموحة واستمر لمدة ست سنوات.

وبدأ أيمن أشرف مشواره من شباب الأهلي قبل أن ينتقل إلى سموحة معارا في صيف 2013 لمدة موسم.

وانتقل أشرف إلى سموحة بشكل نهائي في صيف 2014 واستمر لمدة ثلاث سنوات قبل أن يعود للأهلي مجددا.

وخاض أيمن أشرف 215 مباراة مع الأهلي بمختلف المسابقات.

ونجح ظهير أيسر الأهلي والذي شارك كمدافع في الكثير من الفترات، في المساهمة بتسعة أهداف بعد تسجيل خمسة وصناعة أربعة آخرين.

وتوج أيمن أشرف مع الأهلي بلقب الدوري المصري ست مرات وكأس مصر مرتين.

كما حصد أيمن أشرف دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي ثلاث مرات بينما حقق السوبر الإفريقي مرتين.

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