سكاي: تمت.. موسى ديابي يختار أستون فيلا ويرفض عرض النصر

اختار موسى ديابي جناح باير ليفركوزن الانضمام إلى أستون فيلا بدلا من النصر السعودي.

ووفقا لما ذكره فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا فإن ديابي أبلغ أستون فيلا بموافقته ويرغب في الانضمام للفريق الذي يقوده المدرب الإسباني أوناي إيمري.

وأوضح رومانو أن ديابي يرغب في اللعب كذلك في الدوري الإنجليزي.

وأشار رومانو إلى أن الصفقة ستكلف خزائن أستون فيلا ما يصل لـ50 مليون يورو.

وأكد رومانو أن ديابي اختار أستون فيلا بدلا من عرض النصر السعودي.

اللاعب صاحب الـ24 عاما خاض 172 مباراة مع ليفركوزن سجل خلالهم 49 هدفا وصنع 48 آخرين.

ويمتد تعاقد ديابي مع ليفركوزن حتى صيف عام 2025.