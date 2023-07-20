برونو فيرنانديز قائد جديد لـ مانشستر يونايتد
الخميس، 20 يوليه 2023 - 18:45
كتب : رامي جمال
أعلن مانشستر يونايتد رسميا اليوم الخميس اختيار برونو فيرنانديز كقائد جديد للفريق.
برونو فيرنانديز
النادي : مانشستر يونايتد
جاء ذلك بعد سحب شارة القيادة قبل عدة أيام رسميا من هاري ماجواير.
ومنذ انضمامه للفريق في يناير من عام 2020 قادما من سبورتنج لشبونة سجل برونو 64 هدفا وصنع 54 آخرين في 185 مباراة مع يونايتد.
وسبق وارتدى برونو شارة قيادة الفريق في أكثر من مناسبة الموسم الماضي في ظل جلوس ماجواير على مقاعد البدلاء.
وكانت أول مرة ارتدى فيها برونو شارة قيادة مانشستر يونايتد قبل موسمين في دوري أبطال أوروبا في مواجهة باريس سان جيرمان في ملعب حديقة الأمراء في دور المجموعات.
وكان مدرب يونايتد الأسبق أولي جونار سولشاير هو أول من منح برونو شارة قيادة الفريق.
وتوج برونو مع يونايتد بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة الموسم الماضي.
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